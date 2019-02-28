【秦嶺違建別墅案】陝西官場持續「地震」　再多2官員被「雙開」

此前，轟動一時的陝西秦嶺別墅案，被定性為嚴重破壞生態環境的典型案例，整個陝西省因為秦嶺違建別墅案引發官場大地震，許多官員因此落馬。最近一年來，包括前陝西省省委書記趙正永在內，總計至少有10人，後續追責仍在進行。 據西安市紀委監委28日通報，西安當天再有兩名官員遭到雙開，分別為前秦嶺辦黨組書記楊安定和前西安市長安區政協副主席張軍省。

據西安市紀委監委28日消息，前秦嶺辦黨組書記楊安定被「雙開」。（資料圖片）

據通報內容，經查，楊安定違反政治紀律和政治規矩，故意作出與黨和國家的方針政策以及決策部署相違背的決定；違反廉潔紀律，給上級領導送衣物、字畫；違反國家法律法規，利用職務上的便利，非法收受他人財物，為他人謀取利益，涉嫌受賄犯罪。

而張軍省被指違反廉潔紀律，接受可能影響公正執行公務的禮金；違反工作紀律，對「青華度假村」項目無證銷售行為失管失察；利用職務上的便利，非法收受他人財物，為他人謀取利益，涉嫌受賄犯罪。

據報道，秦嶺自2003年起不斷出現違規建設的別墅建案，因涉及官員腐敗，被國家主席習近平6次點名要求整改，但近4年未處理。直到2018年8月中旬，才開始拆除。根據公開報道顯示，專案整治以來，共查處違建別墅1194棟。其中「青華度假村」是秦嶺違建別墅整治行動中的典型案例。

官方通報還顯示，楊安定和張軍省都被給予開除黨籍、開除公職處分，違紀違法所得被收繳，涉嫌犯罪問題及所涉款物也被移送檢察機關依法處理。

秦嶺違建別墅案共查出違建別墅1194幢，拆除1185幢，沒收9幢。（視覺中國）

另據內媒《界面新聞》報道，就在2天前，西安市人民政府黨組成員、秘書長焦維發也因嚴重違紀違法接受立案審查調查，紀監委點名其為「秦嶺違建項目大開綠燈」。而此前在2月22日，西安市秦嶺辦原副主任王聰林被「雙開」，通報中指其「與他人串供對抗審查調查」。

（綜合報道）