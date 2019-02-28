【李銳逝世】逝世半月後官媒發通告　指中央領導曾「慰問和哀悼」

中共已故領導人毛澤東的前秘書李銳，2月16日清晨在北京逝世，享年101歲。 中國官方通訊社新華社今日（28日）發通稿報導了此一消息。

李銳的遺體告別式2月20日在北京八寶山革命公墓舉行，民眾前往弔唁。（網上圖片）

新華社報導並未對李銳做出評價，僅介紹了其生平；此外，新華社稿件還表示，李銳病重期間和逝世後，「中央有關領導同志以不同方式表示慰問和哀悼」。

李銳的遺體告別儀式20日在北京八寶山舉行，有消息稱，李銳遺體覆蓋黨旗，而中國國家主席習近平、總理李克強等人均有贈送花圈。

李銳遺體告別儀式2月20日在北京八寶山舉行。（網絡圖片）

新華社消息原文：

原中共中央顧問委員會委員，中共中央組織部原副部長李銳同志（部長級待遇），於2019年2月16日因病醫治無效在北京逝世，享年102歲。

李銳同志病重期間和逝世後，中央有關領導同志以不同方式表示慰問和哀悼。

李銳，原名李厚生，1917年4月生於湖南平江。1936年春參加革命工作，1937年2月加入中國共產黨。1939年12月任中共中央青年工作委員會宣傳部宣傳科科長。1941年9月起先後任《解放日報》國內評論編輯、評論部解放區組組長。1945年10月任冀熱遼日報社社長。1948年任中共中央東北局領導同志政治秘書。1949年8月起先後任新湖南報社社長，湖南省委宣傳部副部長、代部長。1952年10月起先後任燃料工業部水電建設總局局長，電力工業部部長助理兼水電建設總局局長，水利電力部副部長。「文化大革命」中受迫害。1979年4月任電力工業部副部長、黨組副書記兼基建工程兵水電指揮部政委，1980年8月兼任國家能源委員會副主任、黨組成員。1982年4月起先後任中共中央組織部青年幹部局局長、副部長。1995年6月離休。

李銳是中共第十二屆中央委員會委員，在1985年9月中共全國代表會議和中共十三大上分別增選、當選為中央顧問委員會委員。