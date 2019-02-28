傳中巴研製梟龍戰機擊落印度米格-21戰機　華製造商股價漲停兩日

印度和巴基斯坦在27日（周三）爆發空戰，巴基斯坦指其戰機空襲印度控制的喀什米爾地區（Kashmir），另外擊落兩架印度軍機，一名印度機師被俘。印度則稱其擊落一架巴基斯坦軍機，印方損失一架蘇製米格-21戰機。 儘管巴方並未證實是何種戰機參戰並擊落印度戰機，但由於巴方否認美國的F-16戰機參與其中，中國和巴基斯坦網絡上都瘋傳主角是中巴聯合研發的梟龍戰機，這令製造梟龍戰機的成飛集成公司的股價持續兩天漲停。

印度一架米格-21戰鬥機在喀什米爾地區墜毀，巴方指其擊落兩架印度軍機，印方承認損失一架米格-21戰機。（視覺中國）

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梟龍是中國和巴基斯坦合作投資的戰機，由成都飛機工業集團與巴基斯坦航空綜合企業合作研製，巴基斯坦早已把梟龍裝備部隊。一些內媒聲稱，如果猜測屬實，這是梟龍的首戰，而首戰就擊落印度戰機，顯示性能良好。

這種猜測令投資者對成都飛機工業集團旗下上市公司成飛集成科技股份有限公司（成飛集成）充滿憧憬，成飛集成股價昨天（27日）漲停，今天（28日）再次以漲停價開盤，報每股人民幣20.11元。

中國稱梟龍戰機為FC-1，巴基斯坦則稱其為JF-17雷電，是單座單發輕型多用途戰機。2007年開始交付巴基斯坦空軍，有超視距作戰能力，是世界上首款使用DSI進氣道的現役戰鬥機。

巴基斯坦飛行員：梟龍可對抗印度空軍任何一種戰機

在去年11月舉行的珠海航展上，巴基斯坦亦派出其空軍的梟龍戰機參加。負責駕駛的飛行員阿亞布對內地媒體表示，梟龍性能先進，功能全面，可以執行空中對抗和對地對海攻擊等多樣化任務，是巴基斯坦空軍的主力戰機。當記者問到他是否有信心駕駛這型戰機對抗印度空軍的戰機時，阿亞布回答：「當然，信心十足！我們可以駕駛這款戰機對抗印度空軍任何一種戰機！」

（綜合報道）