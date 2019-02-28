越南特金會「無果而終」　新華社：美朝未來對話過程不會一帆風順

美朝領袖第二次峰會周四（28日）結束，美國總統特朗普（Donald Trump）和朝鮮領袖金正恩在越南河內會晤後沒有達成任何協議。特朗普在出席記者會時指出美朝在棄核議題上有意見分歧。 對此，《新華社》發表評論分析稱，此次會談「無果而終」的原因有多個方面，其中之一是雙方依然「沒有在解除對朝制裁問題上達成一致」，並認為朝美未來的對話過程不會一帆風順。

時隔261天，美國總統特朗普及朝鮮領袖金正恩在越南河內舉行「特金二會」。（路透社）

《新華社》的評論指出，去年朝美領導人新加坡會晤打破僵局後，兩國關係並未取得實質進展，甚至一度陷入停滯。究其原因，在於朝美間根深蒂固的戰略猜疑，雙方都在等對方先邁一步，展現更多誠意，拿出切實行動。

評論認為，此次會談的「無果而終」，原因是多方面的，其中之一是雙方依然「沒有在解除對朝制裁問題上達成一致」，更不要說半島無核化這樣核心的問題。

評論又稱，朝美未來的對話仍將面臨諸多困難和不確定性，這一過程不會一帆風順，認為雙方下一步須以更多的真心和耐心，分階段、同步對等，充分考慮和照顧彼此合理關切，相向而行，推進半島問題政治解決進程持續向前。

評論最後也強調，期待朝美雙方顯示誠意，互釋善意，把握住半島問題政治解決難得的歷史機遇期，將對話之路走穩走實。

（新華社）