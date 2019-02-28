「兩會」前夕　中央政治局成員再次集體向習近平述職

2019年「兩會」召開在即，據新華社28日報道，近期，中央政治局成員按規定向中共總書記習近平書面述職。據悉，這是中共十九大之後，政治局成員第二次向習近平述職。

中共十九大之後，政治局成員第二次向習近平述職。（資料圖片）

習近平表示，十九屆中央政治局要「履行好黨和人民賦予的歷史責任，永葆共產黨人政治本色和革命精神，紮紮實實為黨和人民工作」。中央政治局同志要「銳意進取、攻堅克難，勇於擔當、敢於鬥爭，廉潔自律、夙夜在公，為全黨作好示範和表率」。

據報道，政治局委員的述職報告內容「圍繞一年來履職盡責情況，認真撰寫」，且「嚴格同黨中央和習近平總書記要求對標、對錶」。內容既有經驗總結和認識體會，也有「問題查擺（查出問題、指出原因）和改進措施」，還有「工作打算和意見建議」。

此外，述職報告稱，「自覺把維護習近平總書記核心地位和黨中央集中統一領導，作為最高政治原則和根本政治規矩。」「自覺在政治立場、政治方向、政治原則、政治道路上，同以習近平同志為核心的黨中央保持高度一致。」

中共政治局成員向習近平述職始於2017年10月27日的十九屆中共中央政治局會議。（資料圖片）

據悉，中央政治局成員向習近平述職始於2017年10月27日的十九屆中共中央政治局會議，該會議由習近平主持，會議審議了《中共中央政治局關於加強和維護黨中央集中統一領導的若干規定》。

《規定》中要求，「中央政治局全體要堅持每年向黨中央和總書記書面述職；要嚴格遵守有關宣傳報道的規定。」這一規定也被視為中共在十九大後通過制度性安排保證中央集中統一領導，強化黨建特別是政治建設的突出體現和重要組成部分。

據了解，中央政治局全體成員首次向習近平書面述職在2018年3月。