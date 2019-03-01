【新疆再教育營】中國密集邀多國政要媒體訪新疆　介紹治理經驗

中國在新疆設立再教育營的作法，引起外界指責。面對眾多批評聲浪，就是越要打開門，歡迎外界檢視。 為此，中國官方近期已密集邀請多國外交官，及各國媒體輪番造訪新疆，試圖改變國際社會對中國新疆政策的看法，同時分享地方治理經驗。

參訪團正聽取新疆特變電工股份有限公司的成立故事。（新華社）

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2月27日，「中國的民族政策和民族團結——新疆維吾爾自治區的實踐」專題宣傳介紹會在新疆烏魯木齊舉行，官方邀請了來自近30個國家約200名外賓參觀中國政府對於新疆新的舉措。

2月22日至27日，官方也順勢舉辦了「東盟英才中國行」活動，邀請來自印尼、馬來西亞等國家11位媒體人，一起走訪南北疆各地，採訪職業技能教育培訓中心學員，感受新疆當地的民族傳統文化，了解當地居民生活。

據內媒報道，參訪團成員與職業技能教育培訓中心學員、伊斯蘭教教職人員和各族群眾面對面交流。許多參訪團成員交流後表示，「某些媒體針對新疆職業技能教育培訓工作的指責不實，認可中國政府在依法打擊和預防恐怖主義、保護公民宗教信仰自由、保護少數民族傳統文化等方面所做的工作和取得的成效。」

報道稱，為從根本上消除恐怖主義、宗教極端主義的環境和土壤，官方在新疆開始了當地居民職業技能教育培訓工作，主要學習國家通用語言文字、法律知識、職業技能，以及最重要的「去極端化工作」，實現就業為導向的教育培訓模式。但某些境外媒體卻顛倒黑白，將新疆職業技能教育培訓中心歪曲為「集中營」。

最後，報道指出，這些參訪團在走訪新疆喀什地區喀什市、和田地區墨玉縣職業技能教育培訓中心後，多名參訪成員表示，「這些境外媒體針對新疆職業技能教育培訓的指責不實。」委內瑞拉常駐日內瓦代表更稱之為，帶有政治意圖的指控。

（新華社）