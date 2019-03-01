【Starbucks貓爪杯】為杯瘋狂！　除了營銷成功還關「多巴胺」事

Starbucks中國推出的限量「貓爪杯」，可說是近兩天最受內地民眾關注的商品，沒有之一。 從大數據角度來看，貓爪杯在極短時間內爆紅，實際是一次極其成功的營銷手段，所導致的其中一個結果，就是微博上與「貓爪杯」有關的話題「#貓爪杯#」、「#星巴克貓爪杯#」等的閱讀量合計超過1億次，留言及轉發亦有超過10萬次。

從網民的留言內容來看，貓爪杯深受歡迎是因為觸及大多數人的喜好，櫻花、可愛、好看、星巴克等都是微博上出現頻率較高的字詞。另一方面，貓爪杯的前期造勢相當成功，遠在門市開售前，微博、抖音、小紅書（內地知名網購分享平台）上早有不少轉發分享，累積充足的「潛力」。

數據分析顯示，與貓爪杯有關的微博早在2月9日出現，但當時沒有引起太大關注。整件事爆發是在2月18日開始，當天有微博博主分享一個貓爪杯被倒滿牛奶的GIF圖，轉發量超過3萬次，同一天小紅書及抖音上亦出現一模一樣的影片，分別被轉發達1.1萬次及得到20多萬個「Like」。

貓爪杯被倒滿牛奶的GIF圖是整件事爆發的起點。（GIF截圖）

最初的「限量不限購」營銷手段造就爆紅

及至周二（26日）門市開售當天，貓爪杯的熱度達到第一個高峰，民眾排隊時打架搶奪的影片在微博瘋傳，並獲內地主流傳媒及微博大V的報道轉發。其後Starbucks中國周三（27日）透過官方微博發文稱會盡量補貨，並改在網購平台上銷售，同時又宣布會有新計劃，即每天下午3時正開售1000個貓爪杯，且每人限量購買一個。會補貨且限購的消息令事件進一步發酵，不但微博，微信、網媒等亦有爭相傳播，由此整件事的熱度達至最高點。

剛開始Starbucks中國是「限量不限購」，辛苦排隊並不一定能保證買到，故排隊時打架搶奪的影片就為貓爪杯事件帶來第二波熱度，網民除了讚嘆貓爪杯的外觀外，同時亦抱怨政策不當。

排隊時打架搶奪的影片就為貓爪杯事件帶來第二波熱度。（影片截圖）

可以看到有一個重點，即使Starbucks中國曾經發聲明強調沒有「饑餓營銷」，但事實上整件事都與饑餓營銷有密切關係。貓爪杯是Starbucks中國的季節限定商品，各個門市只有少量庫存，並禁止員工內部預留，以致購買的人只能親自前往排隊。排隊情況愈激烈，「供不應求」的意味就愈明顯，愈能引起民眾關注，買到的人就愈願意在社交平台上分享。最終，貓爪杯在網絡上的傳播力度因此不停上升，陷入良性循環。更何況，Starbucks中國兩次的回應，均是在貓爪杯的熱度開始下卻之後，並成功令熱度再次回升。

排隊情況愈激烈，「供不應求」的意味就愈明顯，愈能引起民眾關注，買到的人就愈願意在社交平台上分享。（微博）

貓爪杯的「萌」觸發大腦分泌多巴胺

話又說回來，如果撇除Starbucks中國的營銷手段，有內地傳媒認為，貓爪杯所牽涉到的「萌」亦是令其爆紅的原因之一。

當看到貓爪杯，大腦「伏隔核」的區域會被直接觸發，神經元釋放多巴胺，帶來快樂的情緒。（微博）

據報道，奧地利動物學家Konrad Lorenz曾在1943年發表的一篇著名論文中提到「萌」，認為是來自一種人們對嬰兒的愛的感受，「是一種比自然情形遠為顯著和突出的『超常刺激』」，一個成年人會因此自然地放下戒備，提供關愛。透過科學實驗亦可發現，當看到與「萌」有關的圖像時，大腦都會有快速的神經反應，直接觸發被稱為「伏隔核」的區域，其是負責獎賞機制的一個關鍵部分，有包括可釋放腦內分泌物「多巴胺」的神經元。多巴胺最廣為人知的影響是會帶來快樂的情緒，故能夠促使人們在2.5秒內就做出購買的決定。

但要留意一點，多巴胺並不會持續分泌，隨着其影響開始減弱，此前的快感就會逐漸消失，人們就會開始質疑是否真的用得着貓爪杯，甚至會想到貓爪杯如此造型獨特，要清洗時將會相當麻煩。