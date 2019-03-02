【2019兩會】政協會議下午舉行首場發布會　新任發言人郭衞民亮相

第十三屆全國政協及人大二次會議即將於下周日（3月3日）及下周二（3月5日）在北京開幕，其中政協會議的首場新聞發布會將於周六（2日）下午舉行，由國務院新聞辦副主任郭衞民接棒成為新的新聞發言人，向中外媒體介紹大會有關情況並回答記者提問。

現年60歲的郭衞民生於上海，自1996年起就在中央外宣辦、國務院新聞辦工作，不但曾擔任2008年北京奧運新聞發言人、國新辦發言人，更是中共十九大的新聞發言人。郭衞民在2015年後就出任中宣部部務會議成員及國新辦副主任。

郭衞民（左一）是中共十九大的新聞發言人。（視覺中國）

被稱為「新聞發言人的老師」的郭衞民有20多年政府新聞工作經驗，閱歷豐富。從主持汶川大地震後的首場新聞發布會，到成為北京奧運會新聞發言人，再到在國新辦新聞發布會上頻頻亮相，郭衞民被認為是中國新聞發言人制度從無到有的見證者。

郭衞民最為人熟知是在2008年5月13日汶川大地震後翌日，主持由國新辦舉行的地震災害及抗震救災情況新聞發布會，其是中國在重大突發公共事件發生後時效最快的新聞發布會。郭民事後坦言，地震翌日就能舉行新聞發布會，「這在以前是難以想象的」，其後更連續多天舉行新聞發布會通報抗震救災情況，「這種連續性、高強度、大密度的新聞發布以前從來沒有過。」

郭衞民曾經提到政府要慎用「無可奉告」來回應問題。（視覺中國）

值得一提是，郭衞民在應邀為四川省市廳級主要領導幹部讀書班學員授課時，有提到面對突發敏感事件和負面報道，政府部門應如何回應的問題。郭衞民強調不要輕易用「複製」、「敏感」等理由閉口不說，亦不要用「無可奉告」的方式去處理，「敏感事件發生後，你要是不主動說，別人先說就會陷入被動。在處置過程中常常需要邊處置邊講，這就是一個過程，就是引導輿論。」

（綜合報道）