【2019兩會】政協明下午3時開幕　汪洋將作工作報告

全國政協十三屆二次會議新聞中心今天（2日）上午發布2019年兩會日程。日程顯示，政協會議將在明天（3日）下午3時開幕，中共中央政治局常委、全國政協主席汪洋開幕會中將進行工作報告。

全國政協主席汪洋將在3日的開幕會中將進行工作報告。（資料圖片）

根據日程，政協十三屆二次會議3日開幕，至13日閉幕發布政治決議，會期達11天。全國政協主席汪洋將在開幕會議上進行政協全國委員會常務委員會工作的報告。2000多名全國政協委員將聽取和審議工作報告。

據了解，今年政協會期主要議程還包括，列席5日全國人大會議開幕，聽取並討論國務院總理李克強進行2019政府工作報告。

值得關注的是，已經過人大常委會兩次審議的外商投資法草案，提請將於5日召開的全國人大二次會議審議。因此政協9日將進行小組會議，討論外商投資法草案。外資法將在兩會完成立法，各界矚目兩會期間中國能釋放更多經濟社會發展的積極信號，展現中國繼續堅持全面深化改革、推動新一輪高水準對外開放的決心和承諾。

另據報道，今年參會的港區全國人大代表、全國政協委員重點聚焦於粵港澳大灣區建設，就促進和加快大灣區發展出謀獻策，希望加強粵港澳深度合作，幫助香港緊抓大灣區機遇，擴大發展空間。

（政協新聞中心）