【2019兩會・直播】全國政協十三屆二次會議新聞發布會舉行

今天下午全國政協十三屆二次會議新聞發布會在人民大會堂新聞發布廳召開。這是兩會期間的首場記者會，國務院新聞辦公室副主任郭衛民擔任發言人。他向中外媒體介紹本次大會有關情況並回答記者提問。

全國政協十三屆二次會議新聞發布會舉行，中外媒體云集。

【1600】新華社記者：民營經濟發展廣受社會關注，我們都知道政協委員中有很多優秀的民營企業家，請問政協在促進民營經濟發展、優化營商環境方面做了哪些工作？

郭衛民：民營經濟是社會十分關注的一個問題，也是去年全國政協工作的一個重點，政協委員對這個問題也非常關注。民營經濟是社會主義市場經濟的重要組成部分，在穩定增長、促進創新和增加就業、改善民生等方面發揮著不可替代的重要作用。正如習總書記指出的，中國經濟發展能夠創造中國奇跡，民營經濟功不可沒。

政協有不少來自民企的委員。他們認為，隨著這些利好措施的逐步落實，大家確實感受到了中央支持民營企業發展的決心。大家表示，希望各地各部門能夠進一步把中央的政策措施真正落地、落實、落細。只要政策支持到位，再加上用心經營，相信民營企業會有很好的發展前景。全國政協對民營企業的發展非常關注。去年，通過召開專題協商會、組織網絡議政和遠程協商，開展專題調研等方式，提出了許多有價值的意見和建議，報送黨中央、國務院和有關部門，對推動民營經濟的發展發揮了十分重要的作用。

全國政協十三屆二次會議新聞發布會舉行，媒體記者提問。

【1540】中央廣播電視總台央視記者：我們注意到去年政協有一個非常有意思的現像，我們的委員們協商議政有了一個新的渠道，就是網絡議政。也就是說他們拿起手機，登錄專門的APP就可以建言獻策。這樣的變化讓我們全國政協在「互聯網+」的道路上不斷奔跑。我們想問您的是這種網絡議政的方式效果好嗎？有什麼寶貴的經驗可以分享？2019年有什麼新的部署？

郭衛民：記者看到了我們政協委員現在履職的一種新的方式。確實像你所說，我們政協委員大多下載了這個移動履職的APP，只要我們有時間，就可以打開這個APP，裡面除了各種信息外，還有各個重要主題的討論群，比如說關於黨和國家重要工作的，關於醫療衛生、環境保護的，可以隨時參與討論。

這是本屆政協工作的一個創新點，也是全國政協貫徹落實習總書記的重要講話精神，開拓我們協商民主的渠道和平台的一項重要舉措。去年8月，移動履職平台開通後，汪洋主席和其他副主席也都經常上線，一起來參加大家的討論、發表意見。我有一個數字，開通以來，在全國移動履職平台上一共進行了16次組群的討論，1400余名委員參加，發言4000多次。我們政協辦公廳彙集整理出了10個方面的106條建議。今年春節前後，平台上熱議的群組是「做好今年的工作，委員有話說」。很多委員紛紛圍繞這個話題展開討論。

去年全國政協這樣的討論開展了兩次：一次是優化營商環境、促進民營經濟高質量發展；一次是推進快遞行業的綠色發展。應該說，網絡議政和遠程協商確實效果很好，它的參與面廣、互動性強，委員討論也比較深入，可以把委員和各相關部門更好地聯繫起來。

今年兩會期間，全國政協將開通一個主題討論群，圍繞著全國政協常委會工作報告和提案工作情況的報告，大家開展討論。這樣就會形成會上會下、線上線下同步討論，非常生動。剛才你還問到今年的情況，今年，全國政協圍繞著網絡議政和遠程協商已經做出了一系列的安排，會有新的探索、新的實踐，也會有新的進展。

全國政協十三屆二次會議新聞發布會舉行。

【1530】中國日報記者：今年是人民政協成立70周年，能不能請您介紹一下政協有沒有計劃舉辦相關的慶祝活動？另外，70年來，政協在發揮作用方面有哪些變化？

郭衛民：今年是新中國成立70周年，也是人民政協成立70周年。全國政協將按照中央的統一部署做好相關工作，組織好相關的慶祝活動。現在可以向大家介紹的活動有：將舉行慶祝人民政協成立70周年的有關會議；加強理論研究，總結人民政協成立70年來的實踐經驗；加大宣傳力度，講好政協故事，征集人民政協70周年來的有關文史資料、出版系列出版物、拍攝專題片、舉辦展覽等。

全國政協十三屆二次會議新聞發布會舉行。

【1524】彭博社記者：過去幾個月，我們看到中美關係的競爭面日益凸顯、合作面有所減弱，可能貿易就是一個最好的例子。我們看到現在雙方就達成貿易協議取得了一定進展，但也有人認為貿易協議不一定能夠緩解緊張局勢。請問發言人，中方願意達成何種貿易協議？中方希望美方做出哪些讓步？

郭衛民：我想你的提問主要涉及兩個方面，一是這次中美貿易磋商的情況，二是未來中美關系的走向，我作一個簡要的介紹。這次中美經貿磋商備受國內外廣泛關注，政協委員也密切關注這次貿易磋商的進展情況，我們對雙方已經取得的積極進展表示歡迎。這次中美經貿磋商是在兩國元首阿根廷會晤達成的重要共識引領下，中美雙方就共同關心的問題進行談判。在技術轉讓、知識產權保護、非關稅壁壘、服務業、農業以及匯率等方面的具體問題上取得了實質性的進展。雙方將按照兩國元首確定的原則和方向加強溝通，共同做好下一步工作。中美盡快達成互利共贏的協議，不僅有利於中美雙方，對世界經濟將是一個好消息。

關於中美關係，中美作為聯合國安理會常任理事國和世界前兩大經濟體，在維護世界和平穩定，促進全球發展繁榮方面擁有廣泛的共同利益，肩負著特殊重要的責任。同時，由於歷史文化、社會制度、發展階段的不同，中美之間難免存在一些分歧。但雙方的共同利益遠大於分歧，合作需求遠大於分歧摩擦。事實充分證明，中美合則兩立、鬥則俱傷，合作是雙方最好的選擇。

當前，中美關係正處在一個重要關鍵階段，保持中美關係健康穩定的發展，符合兩國和兩國人民的根本利益，也是國際社會的普遍期待，需要雙方共同做出努力。雙方應按照兩國元首確定的原則和方向，在互惠互利的基礎上拓展合作，在相互尊重的基礎上管控分歧，共同推進以協調、合作、穩定為基調的中美關係，讓中美合作更多更好地造福兩國，惠及世界。

全國政協十三屆二次會議新聞發布會舉行。

【1505】回答記者提問。

人民日報記者：去年是十三屆全國政協亮相履職的第一年，大家對新一屆政協充滿了期待，請問在過去的一年裡，全國政協工作有哪些重點和亮點，有沒有創新的舉措？謝謝。

郭衛民：謝謝你的提問。正如你所說，去年是十三屆全國政協的起步之年，在這一年裡，在以習近平同志為核心的黨中央的堅強領導下，人民政協堅持在繼承中發展，在發展中創新，發揮專門協商機構的作用，在建言資政和凝聚共識上雙向發力，應該說交出了一份出色的成績單。

一是把習近平新時代中國特色社會主義思想作為統攬各項工作的總綱，認真組織學習貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想和中共十九大精神，創立習近平新時代中國特色社會主義思想學習座談會制度、主席會議集體學習制度、務虛會制度，形成以黨組理論學習中心組為引領的學習制度體系。重點學習習近平總書記關於加強和改進人民政協工作的重要思想。全國政協系統集中開展了學習研討活動，全國和地方各級政協委員全員參與，並召開全國政協系統理論研討會，集中進行研討交流，取得了很好的成效。

二是把黨建作為引領政協事業發展的根本保證。在全國政協歷史上第一次召開了政協系統黨的建設工作座談會，認真學習貫徹中共中央辦公廳印發的《關於加強新時代人民政協黨的建設工作的若干意見》，提出貫徹落實的8項重點任務，開展以解讀《意見》精神為主題的宣講活動，推進人民政協黨的組織和黨的工作有效覆蓋。

三是大力推進工作創新。把提質增效貫穿履職的全過程，切實提高提案工作質量，強化社情民意信息輿情的彙集和民意表達功能。加強和改進調查研究工作，進一步發揮專委會基礎性作用，開展靈活有效的對口協商，改進雙周協商會增加互動交流，開拓網絡議政遠程協商，創立了委員移動的履職平台等。

四是加強制度建設和長遠規劃。以新修訂的政協章程為基礎，完成了全體會議、常務委員會、委員履職工作規則等12項重要的規章制度的修訂工作，進一步健全人民政協的制度體系；注重加強對地方政協工作的指導，及時推廣典型經驗，研究共性問題；注重科學謀劃布局，在推動落實年度協商計劃的同時，從黨的建設、思想政治建設、履職能力建設和機關自身建設等方面夯實人民政協長遠發展根基。

一年來，人民政協認真履行政治協商、民主監督、參政議政職能。在加強履職的同時，把建言資政和凝聚共識雙向發力相結合，積極地履職，凝聚起對黨和國家大政方針的共識和貫徹落實的強大動力。明天，汪洋主席將作全國政協常委會工作報告，將會有詳細的論述。

全國政協十三屆二次會議新聞發布會舉行。國務院新聞辦公室副主任郭衛民擔任發言人。

【1500】全國政協十三屆二次會議新聞發布會舉行，大會新聞發言人郭衛民介紹本次大會有關安排並回答記者提問。他首先介紹大會議程。全國政協十三屆二次會議將於明天下午3時在人民大會堂開幕，3月13日上午閉幕。大會的主要議程是聽取和審議全國政協常委會工作報告和關於提案工作情況的報告；列席十三屆全國人大二次會議，聽取並討論政府工作報告、最高人民法院工作報告、最高人民檢察院工作報告及其他有關報告，討論外商投資法草案；審議通過政協十三屆二次會議政治決議等決議和報告。

本次大會期間，將安排3次大會發言、10次小組討論、1次界別聯組討論。將安排3場記者會、3場“委員通道”集中采訪活動。根據記者申請采訪的情況，視情組織集體采訪或專題采訪活動。現在大會的籌備工作已全部就緒。政協大會的開幕會、閉幕會和大會發言將對中外記者開放。對媒體開放的小組討論和界別聯組討論，將通過全國政協網站等提前公布。

全國政協十三屆二次會議將於明天（3日）下午3點在北京人民大會堂開幕。

開幕會上，2000多名全國政協委員將聽取和審議政協全國委員會常務委員會工作報告和政協全國委員會常務委員會關於政協十三屆一次會議以來提案工作情況的報告。

此外十三屆全國人大二次會議各代表團召開會議，推選團長、副團長；審議大會主席團和秘書長名單草案；審議大會議程草案。