【2019兩會．懶人包】四大看點受關注　一文睇晒十大議題

2019年全國兩會將分別於3月3日與3月5日開幕，今年是中華人民共和國建國70周年，也是全面建成小康社會、實現第一個百年奮鬥目標的關鍵之年。在此背景下，到底今年兩會有哪些看點值得關注，一文睇晒！

全國人大會議和政協會議通常在3月初舉行。（資料圖片）

兩會召開時間

3月5日：十三屆全國人大二次會議開幕

3月3日：全國政協十三屆二次會議開幕

誰來參加兩會？

【人大代表】

去年公布第十三屆全國人大代表一共2980名，一年過後少了5人（代表資格共終止9人，其中補選了4人）。去年共有3名全國人大代表因去世資格自然終止，其中澳門中聯辦主任鄭曉松於去年10月20日晚在其澳門住所墮樓身亡。

人大代表分為35個代表團，包括各省份34個代表團及解放軍和武警部隊代表團。其中港區全國人大代表有36名。人數最少的代表團為澳門特別行政區，僅12名；人數最多的代表團是解放軍和武警部隊，高達294名。

人大代表通過直接選舉或間接選舉產生。縣、鄉級人大代表由選民直接投票選舉產生；全國、省、設區的市級人大代表由下一級人民代表大會選舉產生。

7名中共政治局常委將分別參與各省的人大代表團會議：

國家主席習近平：內蒙古代表團

國務院總理李克強：廣西代表團

人大委員長栗戰書：江西代表團

政協主席汪洋：四川代表團

中央書記處書記王滬寧：河北代表團

中紀委書記趙樂際：黑龍江代表團

國務院副總理韓正：陝西代表團

全國人大代表和全國政協委員合計人數逾5000人。（資料圖片）

【政協委員】

去年公布的第十三屆全國政協委員一共2158名，截止到今年3月1日，有5人不再擔任，其中廣東省省委原常委、統戰部原部長曾志權，公安部原副部長、黨委委員孟宏偉，權健集團有限公司董事長束昱輝3人被撤銷資格，另外中國佛教協會原會長學誠和君正集團的董事局主席杜江濤2人被責令請辭。

政協委員包含經濟界、文化藝術節、科學技術界、特別邀請人士等共34個界別，其中特邀香港人士有124人。全國政協委員由協商產生，經提名推薦後協商確定建議名單，最後由政協常委會會議審議並通過和公布。

十大議題最受關注

根據官媒《人民日報》的2019年兩會調查，網民今年最關注的議題前十名依次是：正風反腐、依法治國、社會保障、教育改革、健康中國、互聯網+政務服務、收入分配、脫貧攻堅、住房制度和社會治理。

國務院總理李克強在兩會期間將舉行新聞發布會回答中外記者提問。（資料圖片）

四大看點引人注目

【關鍵時點】

2019年是中華人民共和國成立70周年，也是全面建成小康社會、實現第一個百年奮鬥目標的關鍵之年。

【外商投資法】

外商投資法草案將提請十三屆全國人大二次會議審議，體現中國推動新一輪高水準對外開放的決心和承諾。

【新聞發布會】

今年兩會，國務院總理李克強回答中外記者提問仍然是重頭戲之一。另外，人大和政協的新聞發布會以及各部委的新聞發布會也是外界關注焦點。

【三個通道】

今年一如既往設有「部長通道」，各位部長將解讀報告和政策，回應各方關切。而國務院政府機構改革後，新組建的部門部長也可能亮相。

此外，還有人大代表通道和政協委員通道，其中委員通道共三場，每場將安排12位委員。

（人民網）