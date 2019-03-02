【2019兩會】郭衛民：民主協商不影響、不取代兩岸協商談判

全國政協十三屆二次會議新聞發布會今天（2日）在人民大會堂新聞發布廳召開。國務院新聞辦公室副主任郭衛民擔任發言人，向中外媒體介紹本次大會有關情況並回答記者提問。 國家主席記習近平此前倡議，透過民主協商就推動兩岸關係和平發展達成制度性安排，有記者當天就此提出相關問題。郭衛民回應表示，兩岸廣泛的民主協商「不影響、不取代兩岸協商談判，還可以為兩岸協商談判提供堅實的民意支撐」。

全國政協十三屆二次會議新聞發布會2日在人民大會堂新聞發布廳召開。（人民網）

郭衛民在會上表示，民主協商是一種「更加普遍、廣泛、充分的民主」，對促進兩岸社會各界交流，聚同化異、凝聚共識，幫助台灣社會各界參與兩岸關係和平發展及國家和平統一能「發揮重要作用」。大陸倡導民主協商是「寄希望於台灣人民、尊重台灣主流民意的體現」。

他又稱，「民進黨當局打著民意的幌子，拒絕『九二共識』、政治談判，無視民眾對統一的訴求」。因此，「廣泛的民主協商」可為台灣民眾提供更暢通的意見表達管道，「不僅不影響、不取代兩岸協商談判，還可以為兩岸協商談判提供堅實的民意支撐」。

國務院新聞辦公室副主任郭衛民擔任政協發言人並回答記者問題。（視覺中國）

郭衛民指，在「堅持『九二共識』、反對台獨的政治基礎上，民主協商的形式可以靈活多樣」。他又認為，全國政協可在「兩岸民主協商」中發揮重要作用，並將貫徹好習近平總書記重要講話精神，緊緊圍繞開展民主協商、達成制度性安排等問題，發揮自身特色，積極作為。

郭衛民最後表示，政協將繼續深化與台灣各黨派、團體和人士的交往交流，共同推動兩岸關係和平發展，推進祖國和平統一進程。