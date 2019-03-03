【非洲豬瘟】全國偵破32宗涉豬瘟刑案　多人買通內部人員偽造證明

非洲豬瘟疫情近月在國內持續擴散，至今已有28個省級行政區爆發疫情。 據公安部最新通報，目前各地偵辦涉非洲豬瘟刑事案件32宗，拘捕疑犯90名，查明涉案生豬1.5萬餘頭，豬肉及豬肉製品140餘噸；破獲各類製售病死豬等病死畜禽犯罪案件500餘宗，拘捕疑犯960餘名。

非洲豬瘟在內地蔓延。（資料圖片）

針對涉及非洲豬瘟刑事案件，公安部公布10宗典型案例，可分類為豬的養殖、屠宰、運輸三方面。

第一項是在養殖過程中製售病死豬。在養殖生豬過程中，一些不法分子發現疫情後不上報，反至私自對外出售，甚至有企業、個人為牟取非法利益，形成「產供銷」一條龍的製售病死豬犯罪網絡。比如，廣東揭陽疑犯林某，大量收購病死豬，私自屠宰後再銷售給廣東潮州陳某某等人，加工成臘腸等食品，銷往廣東、湖北等省，涉案金額達900餘萬元（人民幣，下同）。

第二項是私屠濫宰。有不法分子未經監管部門許可，私設屠宰廠，非法從事生豬屠宰、銷售等活動。比如福建寧德林某某等人，在未辦理生豬定點屠宰證書等相關材料的情況下，在漳灣鎮私設生豬屠宰窩點，從事生豬屠宰、銷售等經營活動，涉案金額達650餘萬元。

不法分子故意從疫區運銷豬肉產品

第三項是非法販運。有不法分子通過偽造或非法購買檢驗檢疫證明，使未經檢驗檢疫甚至傳播疫情的生豬成功獲得「合法」身份，從疫區運輸、銷售至屠宰場，雖有合格證明但實際並不合格。比如四川成都的方某某等人，自2018年9月以來，明知遼寧省被劃為非洲豬瘟疫省份，仍通過混裝貨物，出具與實際貨物不相符的檢驗檢疫合格證等手段，以「成都千之喜食品經營部」名義，從遼寧購入生豬產品68.5噸對外出售。經檢測，其中6批次產品非洲豬瘟病毒核酸檢測均呈陽性。

據了解，公安部公開的典型案例中，大多都有當地動物檢疫機構或無害化處理站的工作人員偽造、虛開檢疫合格證明，或是將本該處理掉的病死豬轉手賣掉。

（央視）