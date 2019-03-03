【2019兩會】政協工作報告涉港澳篇幅減少　工作重點未提港獨

全國政協十三屆二次會議於3月3日（周日）在北京人民大會堂開幕。中共中央政治局常委、全國政協主席汪洋進行工作報告。 關於港澳工作，汪洋在總結過去一年工作中提及旗幟鮮明反對「港獨」，但未有在本年主要工作任務中提及「港獨」。此外，與2017年的政協工作報告相比，今年（2019年）提及港澳的部分減少。

全國政協十三屆二次會議於3月3日（周日）在北京人民大會堂開幕。（新華社）

汪洋在總結過去一年工作中有關港澳部分時提及，政協赴5省市宣講習近平總書記在會見香港澳門各界慶祝國家改革開放40周年訪問團時的重要講話精神，組織港澳委員赴內地考察，就推進粵港澳大灣區建設調研議政，組織港澳青年社團代表赴內地體驗交流，鼓勵港澳委員支持特別行政區政府和行政長官依法施政，旗幟鮮明反對「港獨」。

關於2019年有關港澳部分的主要工作任務，汪洋指出，要全面準確貫徹「一國兩制」、「港人治港」、「澳人治澳」、高度自治的方針，支持特別行政區政府和行政長官依法施政，繼續實施港澳青年來內地學習交流計劃，就促進內地與港澳青少年交流、落實粵港澳大灣區發展規劃綱要等提出建議。

本年報告涉港澳篇幅減少

由於全國政協去年（2018年）換屆，其時即將卸任的主席俞正聲在報告中沒有列出該年的主要工作任務。將今年（2019年）與2017年的報告相比，當年提及港澳的部分顯得比今年稍多。

2017年，時任全國政協主席俞正聲代表政協第十二屆全國委員會常務委員會作工作報告。（新華社）

以2017年報告有關港澳部分的主要工作任務為例，提出「堅定不移貫徹一國兩制、港人治港、澳人治澳、高度自治方針，支持特別行政區行政長官和政府依法施政。及時向港澳委員通報國家經濟社會發展情況，組織開展考察調研。圍繞慶祝香港回歸祖國20周年舉辦有關活動。加強同港澳政團、社團及代表人士聯誼交往，促進內地於港澳各領域交流合作，推進港澳青少年赴內地體驗學習、研修考察，推動愛國愛港、愛國愛澳力量發展壯大」。而這一年的報告經審議後，在閉幕前更加入「助推港區政協委員走進校園開展國情教育活動」的表述。

對於政協報告今年（2019年）的工作重點並未提及港獨，全國政協委員、民建聯副主席彭長緯認為，相信是基於特區政府及香港市民均不接受港獨；香港民族黨已被取締，港獨在香港沒有市場發展，不值得深入討論。

（綜合報道）