中超「惡人」秦升踢倒巴西外援致骨折　踩腳背、踢斷鼻樑舊帳被翻

在3月3日（周日）河南建業對大連一方的中超比賽中，為河南建業取得入球的巴西外援多拉多被大連一方的球員秦升踢倒，導致脛骨骨折，恐怕賽季就此告終。 內媒《大河報》今日（4日）則刊文盤點秦升屢次踢傷對手的事件，更指「秦升的危險動作都有毀掉別人職業生涯的風險」，又稱「這起震驚足壇的骨折慘劇，應當成為中國足壇『秦升們』的警示，不僅關乎中超的聲譽，更關乎球員寶貴的職業生涯」。

河南建業的巴西外援多拉多被大連一方的球員秦升踢倒受傷。（視覺中國）

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有內地球迷整理大連一方全場犯規片段，其中有關秦升踢倒多拉多的片段位於2:25 - 3:12：

報道稱，受傷的多拉多是前巴甲金靴得主。多拉多離場時的情況極不樂觀，在被抬上救護車前，他流著淚搖頭，神情痛苦。從X光片來看，他的脛骨骨折。河南建業主帥王寶山在賽後透露：「新來的外援在第一場比賽就嚴重受傷，肯定是骨折了。接下來的比賽對我們很困難，傷筋動骨怎麼也要一百天，他肯定會長時間缺陣。」

秦升在賽後趕往醫院看望多拉多，並表達歉意。秦升表示：「真不是故意的，動作也不是朝傷人去的，非常抱歉。」多拉多則說：「這種傷病在足球場上是正常的，我會很快忘記這件事，不會記在心上。」

內地球迷中廣為流傳著「東戴琳，西柯釗，南秦升，北周挺」這「中超四大惡人」，內媒《大河報》的報道稱，防守凶狠、性格火暴、行為莽撞是秦升最顯著的標籤，他職業生涯也伴隨著不斷的黃牌，一直備受爭議。

屢造成對手受傷 曾被罰停賽半年

報道指，秦升或無意或惡意造成對手受傷已屢見不鮮。2013年，其時在廣州恆大效力的秦升就曾一腳把貴州人和外援穆斯利莫維奇的鼻子踢致骨折，後者鼻樑骨斷成了5塊；2017年，其時效力於上海申花的秦升在防守天津外援維特賽爾時，突然故意狠踩後者的腳背，主裁判當時直接向秦升出示紅牌，中國足協為此開出重磅罰單，對秦升罰款12萬人民幣、罰停賽半年之久，國家體育總局更點名批評秦升。

報道形容，秦升的危險動作都有毀掉別人職業生涯的風險。此次秦升造成多拉多的重傷雖有偶然因素，秦升也說自己並非故意，但他這種「踢球不收腳」的慣性思維，釀成慘劇是遲早的事。

（綜合報道）