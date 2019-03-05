【華為孟晚舟被捕】環時：美加「洗劫」中國公司　華為無路可退

加拿大政府啟動將華為副董事長孟晚舟引渡到美國的法律程序的同一天，孟晚舟的律師團隊隨即控告加拿大多個政府部門在她遭羈押期間以不實名義對她進行逼供、搜查，嚴重侵犯她的憲法權益。 對此，中國官媒《環球時報》發表題為＜孟案司法大戰拉開帷幕，華為加油＞的社論，指這場官司可以看成「美加通過司法體係對中國公司的一場特殊洗劫」，又認為「華為無路可退」，「只能把官司打下去，守護孟晚舟和公司的清白。」

中國外交部4日再次敦促美方立即撤銷對孟晚舟的逮捕令和引渡請求，加方立即釋放孟晚舟。（資料圖片）

評論認為，孟晚舟的反擊意味著這場通過司法體系實施的政治迫害與反迫害的鬥爭全面拉開帷幕，並稱這場法律戰是美方發起針對華為的一眼就能看穿的「政治鬧劇」，但是它能夠在美加之間做成一個裝腔作勢、看似逼真的法律官司，顯示了美加司法體系的強勢，以及它服務於政治的工具化能力。

評論稱，華為只有把這場官司當成真的司法訴訟全力應對這一條路，而這些都是它走到行業領軍位置並成為美國盯上的「出頭鳥」而不得不付的代價。評論又表示，希望孟晚舟案最終會出現轉機，或者在司法程式中某一個環節「被良知和真正的法治精神主導」，從而「打破美加政治巧妙操弄法律而推動的體系性的隨波逐流。」

華為4日就孟晚舟起訴加拿大政府一事回應，指出她被捕及被問話等過程，是「一宗蓄意、有預謀的侵犯人權的事件」。（資料圖片）

評論最後又為華為打氣，稱「華為一定要挺住」，「既要努力打贏官司，又不能被它牽制，將科研和市場的努力分心。」又指出「進一步強大是華為應對當前各種挑戰的最大資本」，希望華為能證明自己被壓不倒，擠不垮，是美國和西方必須坦然接受的高科技存在，這樣才能不負眾望。

（環球時報）