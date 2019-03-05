【2019兩會】不再盲目追求GDP​　內地GDP增速目標下調至6至6.5%

全國人大會議今早開幕。國務院總理李克強表示，將今年（2019年）國內生產總值（GDP）增長目標定於6%至6.5%，居民消費價格漲幅3%左右。 今年GDP增長目標的下限是近三十年來最慢。分析普遍認為，中美貿易戰和中國國內「防風險、去槓桿、穩增長」等舉措對經濟的影響仍在持續。

李克強指出，2019年GDP增速目標6%至6.5%，居民消費價格升幅目標為3%。（01直播片段）

國務院總理李克強今早（5日）在全國人大會議上指出，2018年中國國內生產總值（GDP）增長6.6%，總量突破90萬億元（人民幣，下同）；2019年GDP增速目標6%至6.5%，居民消費價格升幅目標為3%。2017年及2018年，經濟增長目標均定於6.5%左右，相比之下，中國今年將GDP增長目標下限調低0.5%，是近30年來最低。

翻查往年數據，中國2017、2016、2015年的GDP實際增速分別為6.8%、6.7%以及6.9%，經濟總量實數分別約82萬億、74萬億和68.6萬億，即中國2018、2017、2016年的GDP增長額分別約為8萬億、8萬億和5.4萬億。

值得一提的是，本港去年GDP約為2.845萬億港元，即人民幣2.4萬億元左右。這表示，內地前兩年的GDP增長額，是香港2018年GDP數字的3倍以上。

中國國內「防風險、去槓桿」等舉措，以及「不再盲目追求GDP」的定調等對經濟的影響仍在持續。（資料圖片）

李克強：經濟運行穩中有變、變中有憂

分析普遍認為，多種原因導致中國下調GDP增速目標。李克強在全國人大會議上就說，過去一年中國面對的是深刻變化的外部環境；經濟全球化遭遇波折，多邊主義受到衝擊，國際金融市場動蕩，特別是中美經貿摩擦給一些企業生產經營、市場預期帶來不利影響。在國內經濟環境上，他形容道：「新老矛盾交織，週期性、結構性問題迭加，經濟運行穩中有變、變中有憂」。

有學者擔心，對於明年經濟增長的預測，前提是中美可達成一致，貿易戰停火，中國輸美產品不再被加徵額外關稅；萬一貿易戰形勢惡化，經濟增速可能還會有所下滑。

彭博：不再盲目追求GDP​

李克強在會上公布的減稅政策，全年減輕企業稅收和社保繳費負擔近兩萬億元，他亦承認這會給各級財政帶來很大壓力。

此外，中國國內「防風險、去槓桿」等舉措，以及「不再盲目追求GDP」的定調等對經濟的影響仍在持續。《彭博社》指出，從之前使用小數點數字的做法轉變為一個「範圍值」，是為政策制定者提供迴旋餘地，而今年GDP增長目標的下限將是近三十年來最慢，因為政策制定者優先考慮控制債務風險、修復環境和減輕貧困等。