【2019兩會】政府工作報告：大力發展養老　加強兒童安全保障

隨著中國開放二胎及人口老齡化加劇，幼兒及老年人生活日狀況益成為社會關注焦點。國務院總理李克強5日在作政府工作報告時說，促進形成強大國內市場，持續釋放內需潛力，他特別提及中國人口老齡化，要大力發展養老事業；此外，他還提及嬰幼兒托育服務，表示要加強兒童安全保障。

李克強說，中國60歲以上人口已達2.5億。要大力發展養老特別是社區養老服務業，對在社區提供日間照料、康復護理、助餐助行等服務的機構給予稅費減免、資金支持、水電氣熱價格優惠等扶持，新建居住區應配套建設社區養老服務設施，改革完善醫養結合政策，擴大長期護理保險制度試點，讓老年人擁有幸福的晚年，後來人就有可期的未來。

而在醫療保險方面，李克強亦提及老年人，他說，要抓緊落實和完善跨省異地就醫直接結算政策，儘快使異地就醫患者在所有定點醫院能持卡看病、即時結算，切實便利流動人口和隨遷老人。

李克強又說，嬰幼兒照護事關千家萬戶。要針對實施全面兩孩政策後的新情況，加快發展多種形式的嬰幼兒照護服務，支援社會力量興辦托育服務機構，加強兒童安全保障。

此外，他還表示，要發展壯大旅遊產業。穩定汽車消費，繼續執行新能源汽車購置優惠政策。發展消費新業態新模式，促進線上線下消費融合發展。健全農村流通網路，支援電商和快遞發展。加強消費者權益保護，讓群眾放心消費、便利消費。