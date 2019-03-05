【2019兩會】最高檢副檢察長：民企老闆犯罪不應輕易抓人封企業

2019全國兩會正式召開，全國政協常委、最高檢副檢察長孫謙周一（4日）在政協十三屆二次會議社科界別小組討論中談到保護民營經濟議題時表示，從司法角度來看，個體私營經濟的老闆若涉嫌犯罪。不應該輕易就抓人、封企業。「只要老闆不逃跑、不串供並願意配合調查，就可以先找談話。」 他還表示，某省全省排名前一百的私營經濟企業老闆，有幾十個被抓，造成工人下崗、企業停工停產。

全國政協常委、最高檢察院副檢察長孫謙4日在政協會議社科界別小組討論中談到保護民營經濟議題。（新京報）

孫謙在小組討論中稱，過去一年，司法機關確實感受到了個體私營經濟遇到的問題。去年出現突然唱衰民營經濟的聲音之後，兩三個月沒人說話，直到國家主席習近平主持召開座談會發表講話後，各個部門才出來表態，「這裡面涉及的問題十分複雜」。

孫謙又介紹稱，關於辦理涉及民營經濟的案件如何準確適用法律，最高檢察院出台了好幾個文件，核心就是「不要輕易抓人」。「有些行賄犯罪，只要沒有謀取重大的違法利益，就給了幾萬塊錢，這一類不要抓人。過去一涉嫌犯罪就給送進派出所，結果造成整個企業癱瘓。」

孫謙還稱，他曾去某省調研，調研過程中發現全省排名前一百的私營經濟企業老闆，有幾十個被抓，造成工人下崗、企業停工停產，政府稅收也受影響。孫謙認為，民營經濟對中國改革開放40年作出了巨大貢獻，如何依法保護民營企業也應該是政協委員參政議政的一項重要議題。

（財新網）