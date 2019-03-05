【2019兩會】李克強政府工作報告未提「中國製造2025」

國務院總理李克強今日（5日）宣讀政府工作報告，值得注意的是前兩年的工作報告均提到要實施「中國製造2025」，即中國實施「製造強國」戰略的第一個10年行動綱領，但今年的報告就沒有出現相關字眼。

國務院總理李克強今日（5日）宣讀政府工作報告，今年的報告未提及「中國製造2025」。（影片截圖）

在涉及製造業的內容方面，今年的政府工作報告提及，要推動傳統產業改造提升，促進先進製造業和現代服務業融合發展，加快建設製造強國等。

根據資料，2014年12月，「中國製造2025」這一概念首次提出。2015年3月5日，中國國務院總理李克強在全國兩會上作政府工作報告時首次提出「中國製造2025」的計劃。同年5月，國務院發布「關於印發《中國製造2025》的通知」，這一通知列在中央人民政府網站的「文件政策」一欄中。2016年、2017年、2018年的政府工作報告中，都提及「中國製造2025」。

外界分析指美國向中國發動貿易戰，其中一個原因是要阻止「中國製造2025」計劃成功。隨著中美貿易爭端日益激烈，北京調整了宣傳方向。去年6月，中國互聯網上流出了一份疑似中宣部下達的文件截圖，內容稱「再次強調不再使用中國製造2025，否則追責」。自此至今，國內媒體很少會提及「中國製造2025」。

全國人大會議現場。

《中國製造2025》是中國政府實施製造強國戰略第一個十年的行動綱領。圍繞實現製造強國的戰略目標，《中國製造2025》明確了9項戰略任務和重點，提出了8個方面的戰略支撐和保障。

近年政府工作報告關於製造業的目標：

2016年 深入推進「中國製造+互聯網」，建設若干國家級製造業創新平台，實施一批智能製造業示範項目，啟動工業強基、綠色製造、高端裝備等重大工程，組織實施重大技術改造升級工程 2017年 深入實施《中國製造2025》，加快大數據、雲計算、物聯網應用，以新技術新業態新模式，推動傳統產業生產、管理和營銷模式變革。 2018年 加快製造強國建設。推動集成電路、第五代移動通信、飛機發動機、新能源汽車、新材料等產業發展，實施重大短板裝備專項工程，推進智能製造。發展工業互聯網平台，創建「中國製造2025」示範區 2019年 推動傳統產業改造提升。圍繞推動製造業高質量發展、強化工業基礎和技術創新能力，促進先進製造業和現代服務業融合發展，加快建設製造強國。打造工業互聯網平台，拓展「智慧+」，為製造業轉型升級賦能

（綜合報道）