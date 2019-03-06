【2019兩會】GDP增速目標下調　環時：中國發展政策注重實事求是

全國人民代表大會周二（5日）於北京召開，國務院總理李克強宣讀政府工作報告時，為今年中國經濟增長設下6%至6.5%的目標，低於去年的6.5%，且為30年以來最低的增長目標。 對此，中國官媒《環球時報》發表題為＜歷經風雨，中國經濟的航船越走越穩＞的評論文章，認為「政府工作報告毫不迴避問題，提出的政策和舉措可信度及可操作性都很高，為轉型中的中國經濟在2019年實現穩定增長提供了強有力的保障。」評論同時指出，今年經濟社會運行的最大的不確定性「似乎還是來自中美貿易戰」。

國務院總理李克強5日宣讀政府工作報告時，為今年中國經濟增長設下6%至6.5%的目標。（視覺中國）

評論首先提及中國經濟增速下降的最大原因，是由於中國經濟結構正在調整，從注重規模擴張、增長速度轉向了對發展質量的追求。雖然經濟增速放緩，但中國民生改善並沒有放緩，從醫療、教育到食品安全，再到環保、旅遊等諸多方面取得改善人民生活的大幅進展。

評論又指出，中國經濟增速放緩和中國經濟體量越來越大也有直接關係，認為中國已是超大經濟體，即使2019年的增長率取下限的6%，它也將會是今年全球最大規模的實際經濟增量。而中國的經濟潛力更是其他大經濟體不可同日而語的。

評論還說到了中美貿易戰對中國經濟的影響，認為經過去年一年的調整緩衝，中國對貿易戰的適應力迅速構建起來。而中國改革開放的大格局也得到穩固，政府工作報告也展現了中國進一步對外開放的決心和能力。

評論最後為中國經濟發展態勢做了梳理，主要有三點：

第一、中國如今的經濟和社會發展政策注重實事求是，致力於平衡短期需求和中長期利益。改革開放作為經濟升級的主要推動力，同時強調發展與穩定。 第二、十八大以來大規模的經濟結構調整已經取得初步成效，中國的可持續發展態勢更加穩固，抗風險能力增加。 第三、中國在經濟轉型避免諸多社會痛苦，根本原因是有黨的領導。中國的體制將內部的利益博弈控制到了最低限度。

評論展望2019年全年，認為經濟社會運行的各種風險都處在國家綜合控制力的範圍內。「最大的不確定性似乎還是來自中美貿易戰。然而它在中國發展的大盤子中也只佔有一塊遠比外界想像的小得多的比例。」

（環球時報）