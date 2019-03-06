【2019兩會】退役少將羅援：西媒炒作中國威脅論　中國才是被威脅

全國人大提交的預算草案顯示，中國將2019年國防預算增長率從2018年的8.1%下調至7.5%，數額約1.19萬億人民幣。雖然增長率下降，但國防預算創下連續25年增長。 解放軍少將、中國戰略文化促進會常務副會長兼秘書長羅援表示，軍費增加經常被西方媒體用以炒作「中國威脅論」，但事實不是「中國威脅論」，而是「中國被威脅」，適度增加國防費用支出是為了正當防禦，不會對其他國家構成威脅。

解放軍少將、中國戰略文化促進會常務副會長兼秘書長羅援表示，事實不是「中國威脅論」，而是「中國被威脅」，適度增加國防費用支出是為了正當防禦，不會對其他國家構成威脅。（資料圖片）

羅援指，2018年中國的國防費佔GDP的比例約為1.3%，而同期一些主要發達國家的國防費佔GDP的比例都在2%以上。美國國會通過的《2019財年國防授權法》，已經將美國的國防預算飆升至7160億美元（約57280億港元），但2019年中國國防預算僅為1776億美元。因此，所謂「中國威脅論」完全是「某些國家」在國防費的問題上採取「雙重標準」進行的無端指責和別有用心的炒作。

羅援表示，中國有限的國防費完全是為維護國家的主權、安全和領土完整，落實退役軍人待遇保障，增加對軍隊轉業幹部、退役安置、優撫對象等補助經費，不會對其他國家構成威脅，「我認為，不是『中國威脅論』，而是『中國被威脅』。」

軍隊改革是「國防需求的呼喚」

羅援強調，美國軍艦頻頻出入南中國海、台灣海峽，對中國的可持續發展利益構成挑釁，中國的正當防禦要求適度增加國防費用支出。「實踐證明，任何國家沒有因為中國增加國防費而丟失了一寸土地，世界上也沒有因為中國增加國防費而增加一個難民。正如人大發言人所言，一個國家是否對其他國家構成軍事威脅，關鍵看這個國家的外交和國防政策。」

羅援又特別提到，軍隊改革勢在必行，已經到了「不改不行」的時候；又稱改革是國防需求的呼喚，中國周邊的安全環境並不穩定，不僅面臨著諸如領土爭端這樣的傳統安全威脅，還面臨著打海盜、反恐這樣的非傳統安全威脅。「一些國家在我們家門口炫耀武力、『台獨』分裂勢力蠢蠢欲動，如果沒有幾招『打贏』手段，一旦國家有需，我們將愧對『解放軍』這個光榮稱號。」