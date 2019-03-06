【2019兩會】深圳市長：希望中央支持深港在邊界區共建科創合作區

全國兩會在北京召開，十三屆全國人大二次會議廣東代表團今天（ 6日）上午舉行開放日，全國人大代表、深圳市委副書記、市長陳如桂在進行審議發言時表示，希望中央支持深港在邊界地區共建深港科技創新合作區。

十三屆全國人大二次會議廣東代表團6日上午舉行開放日。（網上圖片）

促進科創人員跨境便捷流動

陳如桂指出，建設大灣區國際科技創新中心最迫切的是要破除創新要素流通障礙。為此，深港在邊界地區規劃建設了「深港科技創新合作區」，努力在科研物質通關、科研資金流動、新技術應用等方面先行先試，努力把合作區域打造成為創新要素流動最便捷、創新國際化程度最高的區域。」

陳如桂又建議，圍繞國際科技創新合作的難點，希望中央支持深港在邊界地區共建「深港科技創新合作區」，探索實施特殊的科技創新管理制度和國際合作機制，促進人員、資金、技術和信息等創新要素跨境便捷流動。

據悉，「深港科技創新合作區」由香港的「港深創新及科技園」和深圳的「深方科創園區」共同構建，位於落馬洲河套地區。在上月13日舉行的「推進粵港澳大灣區建設重大項目集中開工儀式」上，深港科技創新合作區首批11個項目已經集中開工，包括集中落戶、簽約、啟動和建設四大類別，總投資達人民幣344億元（約合港幣403億元），年度投資21億元（約合港幣25億元）。

落馬洲河套區將發展的「港深創新及科技園」。（@dataeconomy／Twitter）

深港科技創新合作區示意圖。（網上圖片）

讓港澳居民在深圳儘可能享受市民待遇

陳如桂還提到，深圳將進一步加強穗港澳等城市在科技金融、知識產權保護、創新人才培養等領域的合作，加快構建多元化、國際化、跨區域的國際創新。實施更嚴格的知識產權保護，加強廣、深、港、澳高等教育開放合作，打造大灣區創新創業的最佳首選地。

此外，陳如桂還透漏，深圳正在謀劃出台一批便利港澳居民的服務措施，鼓勵在就醫、就學、就業等方面，使其盡可能地享受市民待遇，為港澳居民搭建更多平台，創造更多條件。

（新京報）