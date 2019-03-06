【虎爸虎媽】責罵式教育無用？情緒導師：對父母反感會向功課轉移

家長輔導孩子功課時，常常面臨嚴厲責罵或溫柔勸導的選擇題。不過廣州有小學情緒管理課導師就指出，如果家長沒有做好情緒管理，經常在輔導功課時責罵孩子，孩子就會把對父母的反感轉移到功課中，功課會更加做不好。 導師指出，家長不要當孩子的「監督者」和「管理者」，而是要當「啟發者」，耐心地陪孩子一起解決問題。

廣州龍口西小學正面教育工作室周二（5日）正式揭牌。在兩節示範班會上，老師和孩子們一起討論如何做好情緒管理。導師楊彬指出，情緒本身是沒有對錯的，但情緒會影響行為，例如同學之間相互指責，雖然可能在當下達到效果，但對方是不愉悅地接受，或許還會影響雙方的關係，所以要學會控制情緒，當情緒的主人。

導師高廣方則談及父母的教育方式，指出小學低年級孩子的功課需要家長輔導，但家長常以「監督者」姿態否定孩子，讓孩子失去做功課的自主權，進而產生排斥心理。在輔導功課的過程中，愈責罵孩子就愈排斥，對父母愈反感，愈不願意聽父母的話，可能還會把對被父母控制的反感轉移到功課上，形成惡性循環。

廣州有小學情緒管理課導師指，責罵式教育對孩子的功課產生負面影響。（資料圖／Gettyimages）

他又提及，家長在輔導功課的過程中，要給予孩子足夠的尊重和平等。例如讓孩子自己制定一個做功課的時間計劃，大家就計劃可行性達成一致，以後就按照計劃執行。做功課期間儘量不要干擾孩子，在孩子提出請求時，再耐心地幫助其解決問題。若孩子不需要幫助，家長要學會放手，選擇相信孩子。

四年級家長李女士表示，自己參與班會後收穫很大，以前孩子功課做不好，她總是責罵卻無效，如今溫柔地提醒孩子，結果反而奏效。李女士說，目前她正學習更多類似的教育方法，希望能更好地陪伴孩子成長。

（綜合報道）