【中美角力】環時：中國軍費世界第2　惟戰力水平排不到第2

中國政府5日（周二）在全國人大會議上公布2019年的國防預算，官媒《環球時報》6日（周三）發表的社評稱，雖然中國軍費規模世界第二，實際戰力水平卻排不到第二。中國提升實際戰力尚有漫長的路要走，更不會產生軍事上挑戰美國的衝動。 社評更直言，從海上力量看，中國與擁有11個龐大航母戰鬥群的美國存在巨大差距，就算美國海軍原地不動，中國海軍要達到它的水平也「需要幾十年的時間」。

今年中國國防預算總額將為1.19萬億元人民幣。（資料圖片）

中國2019年的國防預算計劃增長7.5%，低於去年的8.1%。這是中國國防預算連續4年降至兩位數以下。今年中國國防預算總額將為1.19萬億元人民幣，約合1776.1億美元。

針對外媒發文指中國軍費年年成長且不透明，實際軍費要比公布的多很多。《環球時報》的社評反批外媒「冷飯熱炒」，並提出辯護。社評稱，中國軍費與第一名美國的7000多億美元規模尚有巨大差距，中國軍費規模世界第二，實際戰力水準卻排不到第二，這是因為中國軍力的增速快，但存量小。

社評：我們走不了那麼遠

社評稱，在核武力量方面，美國、俄羅斯的核武庫規模也是中國無法望其項背的。一般認為，中國核彈頭的保有量還一直低於英國、法國的水平。社評表示，由此看來，這一代中國人不太可能把建立一支與美軍旗鼓相當的軍事力量作為自己的目標。美軍不僅有力量，而且將自己定義為在全球執行任務的軍隊，美國遍布全球的盟友體系支持了它的這一定位。中國的軍事力量、目標、海外基地的匹配能力都決定了「我們走不了那麼遠」。

中國軍費會進一步提高

社評又指，未來中國軍費有很強的持續增加能力，中國軍費總量會進一步擴大。但由於沒有謀求世界霸權的野心，未來的中國也不會尋求維持一支全球軍隊的軍費規模。

（《環球時報》）