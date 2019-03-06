【2019兩會】廣州市長：加快港科大廣州校區建設　

今天（6號）上午，在第十三屆全國人大二次會議廣東代表團開放日上，全國人大代表、廣州市委副書記、市長溫國輝表示，廣州加快港科大廣州校區建設，推進穗港教育合作。

3月6日，十三屆全國人大二次會議廣東省代表團舉行全體會議，審議李克強總理所作的政府工作報告，並向中外媒體開放。（中新社）

日前，中央公佈的《粵港澳大灣區發展規劃綱要》中，將香港、澳門、廣州、深圳確定為大灣區的中心城市，對於廣州的定位是，充分發揮國家中心城市和綜合性門戶城市引領作用，全面增強國際商貿中心、綜合交通樞紐功能，培育提升科技教育文化中心功能，着力建設國際大都市。

廣州市長溫國輝在今天的開放日上表示，要深化與港澳在教育、醫療等民生領域合作：要加快港科大廣州校區建設，支持港澳高校在廣州市立研究機構，加強與港澳職業教育合作，支持港澳醫療衞生服務機構在廣州設置醫療機構，鼓勵港澳醫師在廣州執業註冊。

十三屆人大二次會議廣東代表團開放日上，廣州市長溫國輝表示，要加快港科大廣州校區建設，推進穗港教育合作。（視覺中國）

廣州市和香港科技大學自2017年3月起商談合作事宜，去年10月，廣州大學與香港科技大學正式簽署了合作辦學意向。據悉，廣州市將在南沙區提供1.13平方公里土地用於辦學，並將給予建設、辦學經費等各方面的保障。

除此以外，溫國輝還提及，廣州要全力發揮在教育、醫療等民生領域方面的堅實基礎和有利條件，攜手打造宜居、宜業、宜遊的優質生活圈；在市場準入、產權保護、法治保障、政務服務等方面的制度安排等方面借鑒港澳經驗。

（澎湃新聞）