「人權觀察」呼籲中國廢止對賣淫嫖娼人員的羈押制度

根據內地《賣淫嫖娼人員收容教育辦法》，公安機關不經法庭審判，可以對賣淫嫖娼人員羈押六個月至兩年。 國際人權組織「人權觀察」呼籲中國廢止相關制度，並認為此制度違反中國憲法及國際人權法。

內地規定，公安機關有權決定對賣淫及嫖娼者實行收容教育，期間由6個月至兩年。（資料圖片）

正值中國全國人大開會期間，國際人權組織「人權觀察」日前呼籲中國廢止收容教育制度和其它所有形式的任意羈押。

總部設在美國紐約的國際人權組織「人權觀察」（Human Rights Watch）3月4日發新聞稿指，中國政府應該廢止不經審判就把性工作者關押2年之久的「收容教育制度」，並且廢除其它所有形式的任意羈押。

中國國務院1993年頒發的《賣淫嫖娼人員收容教育辦法》（下稱辦法）規定：「收容教育，是指對賣淫、嫖娼人員集中進行法律教育和道德教育、組織參加生產勞動以及進行性病檢查、治療的行政強制教育措施。」根據該辦法，公安機關不經法庭審判，可以對賣淫嫖娼人員羈押六個月至兩年。

「人權觀察」中國研究員王亞秋指出，這種政府未經審判就隨意羈押人的做法，既違反中國憲法，也違反國際人權法的規定。被收容教育人員，不單沒有受到教育，只是被強迫勞動，還常常遭受虐待。

北京律師程海認為，中國國務院推出的《賣淫嫖娼人員收容教育辦法》，還違反了中國《立法法》的規定。因為只有全國人大通過法律形式才能規定對人身自由的限制，其它機構，國務院、各部委都無權作出這樣的決定。

程海認為，公安機關根據國務院的條文，對很多不夠成刑事犯罪的人限制人身自由2年，超過了《刑法》對輕微刑事犯罪的處罰，這種無罪重判、重罰的做法，除了程序上違法以外，也極不公平。

《新京報》3月5日報道說，廣東政協委員朱征夫關於廢止收容教育制度的提案今年1月得到全國人大常委會法工委的答覆：「通過調研論證，各有關方面對廢止收容教育制度已經達成共識，啟動廢止工作時機已經成熟。」

但現在美國的法律學者滕彪認為，如果其它形式的任意羈押仍在中國廣泛存在，僅廢止收容教育，其進步意義將非常有限。

（自由亞洲論壇）