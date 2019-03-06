【2019兩會】政協記者會談民企：發展民營經濟要靠政策更要靠法治

3月6日（周三），全國政協十三屆二次會議舉行主題為「政協委員談優化營商環境、促進民營經濟高質量發展」的記者會，出席的全國政協委員包括劉世錦、南存輝、葉青、周鴻禕、周群飛等。 政協委員表示，要對支持民營企業發展的大政方針有信心，又稱民營企業並不全都融資難融資貴。

劉世錦（右）表示要對支持民營企業發展的大政方針有信心。葉青（左）則表示民營企業並不全都融資難融資貴。（新華社）

有記者提問稱，中共中央高度重視民營經濟和企業家的產權保護，但有另外一種聲音說，相關政策落實不到位。對此，全國政協經濟委員會副主任、國務院發展研究中心原副主任劉世錦指出，首先要對支持民營企業發展的大政方針有信心；其次發展民營經濟要靠政策，更要靠法治；最後要切實解決形式上平等，實際上不平等的潛規則問題。

此外，一些企業家反映融資難融資貴，在很大程度上推高了民營企業的經營成本。全國政協常委、全國工商聯副主席、北京葉氏企業集團有限公司董事長葉青對此表示，民營企業融資難融資貴是普遍現象，但就中國企業來講並不難，所以民營企業並不全都融資難融資貴，對有些民營企業融資還是可以的。

中共高層多次強調民企的重要性

一段時間以來，「國進民退」、「民營經濟離場論」在中國不斷擴散，給許多民企造成困擾。對此，中共高層為穩定民營企業的發展，多次召開會議，強調民企的重要性。

去年在東北三省考察期間，國家主席習近平重申「兩個毫不動搖」的大政方針，進一步闡明公有制經濟和非公有制經濟在中國經濟社會發展中的地位和作用。（新華社）

去年9月29日，官媒《人民日報》刊文稱，國家主席習近平在東北三省考察期間的講話，回應了社會的重大關切，為新時代經濟發展指明方向。習近平在東北重申「兩個毫不動搖」，即中共十九大報告強調的「毫不動搖鞏固和發展公有制經濟，毫不動搖鼓勵、支持、引導非公有制經濟發展」。

去年11月1日，習近平在北京主持召開民營企業座談強調，非公有制經濟在中國經濟社會發展中的地位和作用沒有變，將毫不動搖鼓勵、支持、引導非公有制經濟發展的方針政策沒有變，致力於為非公有制經濟發展營造良好環境和提供更多機會的方針政策沒有變。習近平更指出，民營經濟是中國經濟制度的內在要素，民營企業和民營企業家更是自己人。