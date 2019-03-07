【一帶一路】意大利副外長：簽署協議為時過早　國安問題仍待評估

意大利經濟發展部副部長傑拉奇（Michele Geraci）周三（6日）表示，目前正磋商一份初步協議，計劃加入中國「一帶一路」倡議，促進貿易。惟意大利副外長皮基（Guglielmo Picchi）今天（7日）表示，基於國家安全問題仍待審慎評估，簽署協議還為時過早。

意大利副外長皮基（圖）表示，現在不是與中國簽署「一帶一路」協議的時候。（網上圖片）

皮基在Twitter上寫道，他認為現在簽署還為時過早。他表示：「5G和基礎設施接入是國家安全問題，必須仔細評估。我認為我們不應該在這個時候簽字。」

在意大利做出這一決定的同時，歐洲各國都在討論是否應在5G網絡的建設上使用華為技術，反對者同樣提出有關國家安全的疑慮。意大利若與中國簽署是項協議，就將成為由發達經濟體組成的七大工業國組織中首個正式支持一帶一路倡議的成員國。

據意大利經濟發展部副部長傑拉奇周三（6日）透露，中國國家主席習近平將於3月22日至23日訪問意大利，屆時意大利將與中國簽署一帶一路諒解備忘錄，加入一帶一路倡議。

傑拉奇指出，有關協議不具約束力，只是初步框架。他指，現時仍在磋商諒解備忘錄詳情，目前仍未知會否簽署，又強調備忘錄並不是合約，沒有承諾和義務，亦不代表會撥出資金。

（綜合報道）