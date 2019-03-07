【2019兩會】全國將實現自由攜號轉網　「靚號碼」或不獲放行

內地過去有「轉網就必須換號」的情況。如果你是中移動的用戶，想轉成中國聯通的用戶，你的手機號碼是不可以攜帶的，必須從聯通重新選擇一個號碼，反之亦是如此。選擇一個號碼就意味著選擇一家運營商的服務，不易更改。如今這一現象將徹底改變。 2019年的政府工作報告提出，將在全國範圍內實行「攜號轉網」。工信部部長苗圩隨後表示，「年底之前，實現所有手機用戶自由攜號轉網。你對一家公司不滿意了，帶著你的號選擇另外一家為你提供服務」。三大電信運營商也已表態，將積極落實新措施。

國務院總理李克強在2019年的政府工作報告提出，將在全國範圍內實行「攜號轉網」。

其實在很多國家都是可以自由「攜號轉網」，但中國為何到現在才推出？獨立電信分析師付亮表示，主要是全國範圍內攜號轉網的技術問題解決了，加上用戶有需求，因此推出的時機成熟了。付亮解釋：「工信部委託中國信通院建設的碼號管理平台，解決了以往攜號轉網的技術問題，優化了轉網流程，這為在全國範圍全面實施做好了準備。」

之前也有分析人士指出，攜號轉網需要花費很高的建設與維護成本，因為每個省的每家運營商都要進行用戶管理系統、計費系統的改造，成本很高。

「靚號碼」或難以轉網

內媒澎湃新聞的報道指，全國範圍內自由攜號轉網針對所有手機用戶，但即便如此，如果合約還未到期、欠費、或特殊號碼等等特殊情況是無法攜號轉網的。報道指很多人的手機號碼是「靚號碼」，這在攜號轉網時運營商就未必願意放行。

付亮又指出，在全國實施攜號轉網後，將推動運營商不合理價格的調整。通過攜號轉網，用戶有了更多的選擇權，有利於推動運營商降低在用套餐的價格，提升已有用戶的服務體驗。

（澎湃新聞）