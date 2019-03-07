【華為風波】控告美國政府　華為輪值董事長：美或憂5G技術被趕超

3月7日（周四），華為在深圳總部發布聲明，決定起訴美國政府。華為宣布，針對美國《2019財年國防授權法》（NDAA）第889條的合憲性，向美國聯邦法院提起訴訟，請求法院判定這一針對華為的銷售限制條款違憲，並判令永久禁止該限制條款的實施。 華為輪值董事長郭平表示：「鑑於美國從未提供任何證據證明其安全指控，我們懷疑它不讓其他國家使用華為產品的動機到底是甚麼：是不是擔心其他國家會使用先進的5G技術趕超美國？」 郭平又指，「事實是，限制華為參與美國和其他國家的5G網絡建設，只會損害這些國家的利益，而更快地部署5G網絡會使所有國家受益」。

郭平表示，「限制華為參與美國和其他國家的5G網絡建設，只會損害這些國家的利益，而更快地部署5G網絡會使所有國家受益」。（美聯社）

郭平指，「美國國會一直未能向我們展示支持限制華為產品銷售的證據。在竭盡所能試著消除一些美國立法者的疑慮之後，華為別無選擇，只能在法庭上挑戰這一法律。該禁令不僅違法，還傷害了華為以及美國消費者」。郭平稱，過去三十年，華為擁有良好的網絡安全紀錄。華為從來沒有，將來也不會植入後門，「我們也絕不允許別人在我們的設備上這樣幹」。

華為首席法務官宋柳平表示：「第889條是建立在眾多錯誤、未經證實和未經驗證的主張的基礎上的。法案裏的假設是不符合事實的，華為並不為中國政府所有，也不受其控制。」

華為認為，限制條款不僅妨礙了華為為美國消費者提供更先進的5G技術，將使美國5G商用節奏和網絡性能落後，還將迫使偏遠地區的網絡用戶在高質量、可負擔的產品和聯邦政府資助之間做出選擇，讓網絡升級更困難、數字鴻溝加劇。此外，對華為的限制還導致美國市場缺乏競爭，讓消費者買單。根據行業預測，如果允許華為進入市場競爭可使整個行業的無線網絡基建費用減少15%至40%，從而在四年間為北美地區運營商節省至少200億美元開支。

郭平：華為願意解決美國政府的安全擔憂

郭平表示，美國政府一直污衊華為是威脅，還攻擊華為的伺服器，竊取郵件和源代碼，又試圖阻止華為參與其他國家的5G網絡建設。郭平又認為，如果撤銷對華為的銷售限制條款，華為就有機會向美國提供更加先進的技術，幫助美國建立最先進的5G網絡，華為願意解決美國政府的安全擔憂。

（澎湃新聞）