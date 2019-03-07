【2019兩會】習近平參加人大甘肅代表團審議：要確保脫貧如期完成

7日（周四），國家主席習近平參加十三屆全國人大二次會議甘肅代表團審議。習近平發表講話，肯定甘肅近兩年的工作，又指出距離2020年完成脫貧攻堅目標任務只有兩年時間，剩下的都是貧中之貧，必須堅持不懈做好工作，確保脫貧攻堅任務如期完成。

習近平參加十三屆全國人大二次會議甘肅代表團審議，表示要確保脫貧攻堅任務如期完成。（「新華視點」微博）

習近平表示，要全面做好穩增長、促改革、調結構、惠民生、防風險、保穩定各項工作，著力深化改革開放、增強經濟發展新動能、加大環境保護和整治力度、加快社會事業發展，不斷開創富民興隴新局面。

習近平表示，脫貧攻堅工作中存在的形式主義、官僚主義現象，影響脫貧攻堅有效推進。對群眾反映的「虛假式」脫貧、「算帳式」脫貧、「指標式」脫貧、「遊走式」脫貧等問題，要堅決克服。習近平指出，行百里路半九十，不要搞那些急功近利、虛假政績的東西，要防患於未然，防微杜漸。

習近平又指，要把全面從嚴治黨要求貫穿脫貧攻堅全過程，強化作風建設，確保扶貧工作務實。要及時糾正脫貧攻堅中反映的幹部作風問題，深化扶貧領域腐敗和作風問題專項治理，完善和落實抓黨建促脫貧制度機制，加強貧困地區農村基層黨組織建設。

（央視網）