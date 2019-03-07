【領先全國】海南推廣新能源汽車　2030年起全面禁售燃油車

海南近期領先內地各省，宣判燃油汽車「死刑」。 據中央電視台報道，海南省政府3月5日（周二）正式發布《海南省清潔能源汽車（新能源汽車）發展規劃》，明確提出2030年起全面禁止銷售燃油車。海南也成為內地第一個提出具體的新能源目標，並給出時間表的省份。

海南省工業和資訊化廳長王靜表示，海南將爭取2030年全面禁售燃油汽車。（VCG）

根據這份《規劃》，為實現2030年「綠色智慧出行新海南」的總體發展目標，海南提出了2020年、2025年、2030年三個階段性目標。

海南省工業和資訊化廳長王靜表示，在公共服務領域方面，海南將力爭2020年實現新能源化；社會運營領域力爭2025年實現新能源化；私人領域車輛以增量嚴控、存量引導更替為主線，力爭2030年全省汽車新能源化，並達到國際標竿水準。

報道稱，在《規劃》當中，在已充分論證新能源汽車市場前景的基礎上，提出了分領域、分階段加快推廣新能源汽車，並將從2030年起全面禁售燃油汽車。

至2020年底海南省將推廣新能源汽車3萬輛以上

《規劃》還提出六方面重點任務和七項保障措施，從能源、環保、經濟等方面深入分析海南全域推廣應用新能源汽車的可行性，並從構建、完善新能源汽車應用環境出發，提出六個方面的具體措施。

同時，海南省交通運輸廳也規劃，到2020年新能源汽車在全省交通運輸行業的應用要達到一定的規模。到了2020年底，海南省將累計推廣新能源汽車3萬輛以上，建設充電樁2.8萬個以上。

2030年前已經售出的燃油車仍可繼續上路行駛

官媒指出，目前在海南省會「海口」，一輛新能源汽車3分鐘即可換好全新的電池重新上路。相關部門計畫在2020年底前，打通環島高速新能源「換電補能」圈，實現全島出行「補能」無憂。

許多民眾擔心2030年以前購買的燃油車在未來將無法使用，海南省工業和資訊化廳對此表示，2030年前已經售出的燃油車仍可繼續上路行駛，但應遵循環保部門的最新排放指標。

（中央電視台）