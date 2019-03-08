【2019兩會】外交官用侵略性語言？王毅：咄咄逼人從不是中國傳統

國務委員兼外交部長王毅在周五（8日）早，就「中國的外交政策和對外關係」舉行記者會，回答中外記者提問。來自《彭博社》（Bloomberg）的記者問了一條頗為特別的問題，結果被王毅形容是「微笑着說出了非常尖銳的語言」，然後更面帶微笑稱十分欣賞他的「外交風度」。

該記者向王毅詢問，不論在孟晚舟案，又或是早前有中國遊客在瑞典疑似遭遇警方暴力執法，甚至中美關係等涉及中國外交的問題上，駐當地中國大使事後都用了「侵略性的語言」，例如駐加拿大大使指責加拿大「白人至上」、駐瑞典大使批評瑞典警方「不人道」、駐美大使開宗明義表示美國總統特朗普的施政令美國成為全世界的敵人，「這種方式能進一步推動中國的外交目標嗎？」

來自《彭博社》的記者問王毅為何中國的外交官會使用「這麼有侵略性的語言」。（新華社）

王毅在回答時強調「咄咄逼人從來不是中國的傳統，國強必霸壓根不是我們的選擇」，但中國與其他國家一樣，需要維護自身的正當合法權益，更不會容忍國家的主權和尊嚴受到侵害，「一旦出現這樣的情況，任何中國的外交官，不管身處何地，都會堅定不移地表明我們的立場。」

王毅形容該記者是「微笑着說出了非常尖銳的語言」，然後就笑住稱讚十分欣賞他的「外交風度」。（影片截圖）

王毅又提到，中國擁有綿延五千年而從未中斷的文明，「可以說是世界上最具連續性和最具可預測性的國家」，與不同的文明相互尊重、與世界各國和平相處、與國際社會合作共贏始終是中國追求的理想、信念和目標。王毅表明，「中國必將走向強大，但不會更加強硬，中國崇尚獨立自主，但不會獨斷專行，中國當然要堅定維權，但不會謀求霸權」，不管發展到甚麼程度，中國都會根據事情本身的是非曲直作出公正的判斷，都將堅持在國際法框架下依法行事。

（綜合報道）