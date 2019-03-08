【觀察】韓國瑜將「登陸」　為何大陸官方熱民間冷？

三月中旬，在台灣政壇鬧得風風火火的高雄市長韓國瑜，要登「陸」了！就連大陸官媒也爭相報道這位炙手可熱的台灣政治明星，不過對比之下，大陸民間反應卻顯得冷清許多。 多維新聞7日發表文章《中國大陸為什麼如此關注韓國瑜》，指出大陸民眾的冷漠，確實反映對台灣社會一種情緒化的反感：台灣人來到大陸，還不是要錢要利益？

高雄市長韓國瑜日前進住高雄的士司機家中，訪查民情。（高雄市政府）

文章開篇就提出，即便韓國瑜在台灣社會紅遍半邊天，大陸官媒也都爭相報道，為何大陸民眾對於韓國瑜這股熱潮，並不熱衷？

文章分析認為：首先，大陸民眾並不熟悉高雄，重點是「高雄市長」這個頭銜也不具吸引力。其次，大陸民眾的冷漠，確實反映對台灣社會一種情緒化的反感：台灣人來到大陸，還不是要錢要利益？

就以韓國瑜「前車之鑑」的柯文哲現象來說，大陸民意其實對柯文哲普遍沒有好感，大陸社會並不喜歡這種有點「雙面討好」的政治人物，騎腳踏車、經營新媒體，在台灣這一點可以吃得開，但大陸普遍認為「這是作戲，沒有用」。 再加上柯文哲雖然「兩岸一家親」，但身上「墨綠」的標簽仍在。

坦率的說，就是唯利是圖。更進一步若談到統一，大陸由上到下都非常清楚，「若談統一，只能寄望於自身實力，而非台灣。」更非柯文哲，或是韓國瑜。

至於為何大陸官方及媒體一頭熱呢？該篇文章認為，「對於北京而言，多一個能制約民進黨政府的力量，台灣社會多了一個能影響兩岸的因子，這樣有何不好？」而官方及媒體對於柯文哲的態度，也是如此。

總結來說，韓國瑜登陸，北京當然歡迎；只不過大陸社會的主流民意，對於台灣政治人物到訪的那種歡迎與盼望，曾經是熱烈的，如今早就不存在了。

（多維新聞）