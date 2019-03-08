【2019兩會】美議員擬邀蔡英文訪華盛頓　王毅：當然不能同意

國務委員兼外交部長王毅在周五（8日）早上就「中國的外交政策和對外關係」舉行兩會記者會，共回答了中外記者的21個熱點問題。 記者會提問環節結束後，王毅正要離開會場，有內地傳媒在通道處追問，美議員擬邀請台灣總統蔡英文訪問華盛頓一事，中國政府該如何應對？王毅當即回應道「當然不能同意」。

美國聯邦參議員克魯茲（Ted Cruz）2月6日在智庫美國企業研究所的一場研討會上表示，已與另外4名共和黨聯邦參議員聯名致信眾議院議長佩洛西（Nancy Pelosi），請求她邀請蔡英文訪問華盛頓並在國會演講。

美國總統特朗普（Donald Trump）去年3月正式簽署《台灣旅行法》，法案中鼓勵台美各層級官員互訪，引起中方強烈不滿，並敦促美國恪守一個中國原則，停止與台灣的官方往來。

台灣外交部長吳釗燮（圖）日前坦承，部分邦交國「讓外交部感覺到壓力」。（資料圖片）

拿掉幾個台邦交國？ 王毅：呵呵

此外，有港媒記者在通道處追問「今年準備拿掉幾個台灣邦交國？」王毅僅回過頭「呵呵」聲笑了一下，並未直接回答。現場有台灣記者似乎沒聽清，問「說了是幾個嗎？」另一位台灣記者答稱「呵呵了兩聲，那應該是兩個吧？」

目前台灣的邦交國已降到17個，據英媒2月21日報道，有太平洋島國或與台灣斷交，轉向北京。台灣外交部長吳釗燮周一（4日）在立法院對此坦承，「有些邦交國的確讓外交部感覺到壓力」，「有可能今年會有邦交爭奪戰」。

（綜合報道）