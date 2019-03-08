【中美貿易戰】官媒：兩會後中美將在北京展開新一輪談判

中國國務院主辦的中央直屬黨報《經濟日報》旗下微信公眾號「陶然筆記」周五（8日）發文指，中美經貿談判正在加速。文章引用2名接近談判的人士透露，中美雙方已討論於下周五（15日）中國兩會結束後，在北京進一步就經貿問題舉行磋商。

中國商務部部長鐘山在兩會第二場「部長通道」上透露，中美貿易磋商在持續進行。（澎湃新聞）

習近平特使、中美全面經濟對話中方牽頭人劉鶴與美國貿易代表萊特希澤（Robert Lighthizer）和財長姆努欽（Steven Mnuchin）2月21日至24日在華盛頓舉行第七輪中美經貿高級別磋商。雙方進一步落實兩國元首阿根廷會晤達成的重要共識，圍繞協議文本開展談判，在技術轉讓、知識產權保護、非關稅壁壘、服務業、農業以及匯率等方面的具體問題上取得實質性進展。

文章指出，此次磋商後可以肯定的是談判還在持續，中國商務部長鐘山周二（5日）在兩會第二場「部長通道」上所說的「現在工作團隊還在繼續磋商，還有許多事要做，更加需要中美雙方相向而行，共同努力」就是印證。

鐘山當時還說，在90天期限內，中美雙方開展了3輪高級別磋商。取得了階段性的重要成果，在一些領域上有了突破。根據磋商的情況，雙方同意繼續延長磋商的時限。在這個期限內，不提高關稅的稅率。

彭博社引述消息人士指出，特朗普為拚連任，敦促美方談判代表盡快與中國達成貿易協定。（路透社／資料圖片）

傳特朗普為拚連任 敦促結束貿易戰

文章又指，與之呼應的是，路透社周三（6日）報道，美國農業部負責貿易和外國農業事務的副部長麥金尼（Ted McKinney）當日表示，美中經貿磋商正通過視像會議順利進行。在周五（8日）舉行的十三屆全國人大二次會議記者會上，國務委員兼外交部長王毅亦證實中美經貿磋商取得實質性進展。

此前美國貿易代表辦公室宣布，對2018年9月起加徵關稅的自華進口商品，不提高加徵關稅稅率，繼續保持10%。中國國務院關稅稅則委員會有關負責人上周六（2日）表示，歡迎美方採取的上述措施。

美國總統特朗普（Donald Trump）亦在Twitter上發文透露，已要求中國立即撤銷對美農畜產品徵收的關稅。有分析稱，特朗普似乎是考慮到2020年的總統大選，希望有助於獲得農業州的支持。彭博社引述消息人士透露，美國總統特朗普正敦促美國貿易談判代表盡快與中國達成貿易協定，以在2020年總統選戰開始前，為爭取連任創造有利條件。

（綜合報道）