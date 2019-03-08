【2019兩會】栗戰書：今年將落實制定房地產稅法　市場關注怎麼收

十三屆中國人大二次會議舉行第二次全體會議，今天（8日）下午全國人大委員長栗戰書做人大工作報告，中國人大副委員長王晨對外商投資法草案進行說明。 栗戰書在工作報告中提到今年將會落實制定房地產稅法。有房地業人士分析，房地產稅的徵收對內地樓市氣氛影響甚大。

全國人大委員長栗戰書於人大會議中提到今年將會落實制定房地產稅法。（資料圖片）

全國人大常委會委員長栗戰書指出，今年要抓緊制定修改深化市場化改革、擴大高水平開放急需的法律，加快推進民生、國家安全、知識產權保護、社會治理、生態文明建設等領域立法，落實稅收法定原則，完善國家機構有關法律制度。又會集中力量落實好黨中央確定的重大立法事項，包括審議民法典、制定房地產稅法等立法調研同起草，加緊工作，確保如期完成。

而國家稅務總局局長王軍接受記者採訪時，被問到房地產稅立法是否將在今年制定完成，王軍就表示會穩步推進立法工作。

房地產稅首次出現在2014年政府工作報告中，其提法是推進稅收制度改革，做好房地產稅等相關工作；其後在2015至2017年均未再提及；2018年再次提出，並首次將立法工作寫入，而且用了「穩妥」的字眼；今年，政府工作報告中對於房地產稅立法的提法從「穩妥」到「穩步」。

早在兩會開幕前，房地產稅法會否在今年內立法已成為焦點。有房地業人士分析，房地產稅的徵收對內地樓市氣氛影響甚大，現今隨着立法工作穩步推進，房地產稅「會不會收」已經不再是爭議，「怎麼收」才是大家關注焦點。

全國人大副委員長王晨表示，外商投資立法遵循和體現四個重要原則。（視覺中國）

關於外商投資法草案，全國人大副委員長王晨表示，外商投資立法遵循和體現四個重要原則：突出積極擴大對外開放和促進外商投資的主基調；堅持外商投資基礎性法律的定位；堅持中國特色和國際規則相銜接；堅持內外資一致。值得注意的是，對比外商投資法草案二次審議稿，此次的外商投資法草案總則第一條增加了「積極促進外商投資」和「規範外商投資管理」。