【2019兩會】政協提議：除夕辦黃帝公祭大典　讓春節成為信仰活動

據內媒《澎湃新聞》消息，今年全國兩會期間，全國政協委員、山東大學儒學高等研究院執行院長王學典向大會提交了題為《公祭黃帝給農曆新年注入更多的信仰成分》的發言。 王學典在發言中指出，要「保衛春節」，從西方聖誕節提供的經驗來看，理應讓新年更多地成為一種信仰活動。因此他提議，將黃帝公祭統一調整至每年除夕進行，並升格為國家大典。

提議舉辦國家級黃帝公祭的全國政協委員、山東大學儒學高等研究院執行院長王學典。（資料圖片）

王學典認為，春節不僅代表家庭團圓，還代表民族國家的團結，是民族國家的集體記憶。然而最近30年來，春節的消費性質日漸增強，節日變成假日，購物和休閒成為春節的主要內容，個人化和家庭化傾向日漸嚴重。傳統春節敬天法祖、崇拜祖先等信仰成分日益流失，以致春節喪失神聖性和公共性，令人擔憂。

他指出，為了保衛春節，增強春節的信仰成分迫在眉睫，因此建議把公祭黃帝調整至春節舉行，並升格為國家大典。他就此解釋道，黃帝是中國遠古時代華夏民族的共主，被尊為中華「人文初祖」，歷朝歷代都把祭拜黃帝作為明確政權合法性的重要儀式。尤其是明清時期，祭拜黃帝更是成為國之大典，具有嚴格的規模、等級與禮儀規範。

他續指，1937年清明節，國共兩黨共祭黃帝陵，毛澤東親撰《祭黃帝陵文》，發出民族團結、聯合抗日的政治信號，凝聚了民族力量，開創了聯合抗日的新局面。中華人民共和國成立後，1955年恢復了清明節公祭黃帝陵的傳統，文革時期中斷，1980年再度恢復。

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讓春節成為「愛國節」

王學典介紹，目前國內黃帝公祭活動主要有兩個，其一是清明節在陝西黃陵舉行，其二是農曆三月初三（傳說是黃帝的生日）在河南新鄭舉行。遺憾的是，現今的公祭主要是地方政府與民間舉辦，與黃帝作為中華「人文初祖」、民族凝聚力象徵的地位極不相稱；且各地公祭日期不一、爭論不休，不利於黃帝作為中華民族精神與象徵形象的建構。

他進一步指出，將黃帝公祭與春節固有的祖先崇拜傳統相結合，有利於春節的保護、保持與傳承。祖先崇拜作為傳統中國最核心的信仰成分，對於今天的宗族、社區以及和諧社會建構，具有多方面的價值與意義，並不會帶來任何意識形態方面的問題。

他又指，上述做法實現了家國一體，利用傳統節日文化培育家國情懷，引導人們把愛國和愛家統一起來，把個人夢、家庭夢融入國家夢、民族夢之中，讓春節成為愛國節、文化節、文明節。最後，將黃帝公祭挪到春節並上升為國家大典，統一公祭時間，統一公祭儀禮，可協調各地圍繞黃帝公祭而產生的矛盾與爭執，擺脫地方主義的束縛。

（澎湃新聞）