【2019兩會】「一帶一路」僅中國受益？　商務部：罔顧事實

十三屆全國人大二次會議在周六（9日）早上舉行商務部記者會。對於有觀點認為，「一帶一路」建設加重了沿線國家的債務壓力，是只有利於中國的「單行道」，商務部副部長錢克明當天反駁稱，這個觀點罔顧事實，根本站不住腳。

商務部副部長錢克明9日在記者會上回應了有關中國「一帶一路」建設的提問。（視覺中國）

錢克明指出，中國的「一帶一路」倡議提出五年多來，已經和150多個國家和國際組織簽署了合作文件，一大批合作項目落地見效，受到了普遍歡迎，成績有目共睹。因此「『一帶一路』只有中國受益」這個觀點罔顧事實，根本站不住腳。

錢克明又談到了債務問題，認為要從多個方面看。首先從歷史上看，有些國家債務上升是長期積累的結果，比如巴基斯坦的外債裡有42%是從多邊機構借的，中國債務在裡面僅僅佔10%左右。其次是從現實需求來看，發展中國家基礎設施建設需要大量資金。而從實際效果看，「一帶一路」倡議推動了發展中國家一大批港口、機場、公路、鐵路等基礎設施建設，進行了大量產能方面的合作，促進了當地經濟發展，也給普通民眾帶來實實在在的好處。

錢克明最後強調，從常識來看，只有需要錢的，才願意借款；從貸方來說，只有關係好、資金比較安全的，才願意貸款。「第三方老在操心借貸雙方的事，我覺得沒有必要。」

（中國網）