【2019兩會】全國台聯會長：搞台獨的人沒有資格參與民主協商

全國兩會正在北京召開，第13屆全國人大第2次會議周六（9日）進行分組審議，其中台籍全國人大代表、中華全國台灣同胞聯誼會會長黃志賢指出，如果不認同是一家人、不認同兩岸是同胞，搞「兩個中國」、「一中一台」、「台灣獨立」的人，那就沒有參與民主協商的資格。

全國台聯會長黃志賢9日指出，如果不認同兩岸是一家人，搞「兩個中國」、「一中一台」、「台灣獨立」的人，那就沒有參與民主協商的資格。（聯合新聞網）

黃志賢被問到如何理解中共總書記習近平提及「探索兩制台灣方案」時指出，「兩制」台灣方案是在充份考慮台灣現實基礎，為解決台灣問題提出的創新構想，沒有先例可循，在1997年和1999年根據港澳實際情況，採取「一國兩制」，形成一國兩制港澳模式。在兩岸統一後的制度安排，「一國兩制」仍是最佳方案。

黃志賢說，推動兩岸和平發展，是兩岸同胞共同願望，也是兩岸同胞共同的命運，凡有利於台灣同胞的切身利益，都應努力推動，只要有利於台海和平，有利於國家和平統一進程，都應由社會各界共同探討。

習近平在「兩制」台灣方案還提及，「兩岸各政黨、各界別推舉代表性人士，就兩岸關係和民族未來開展廣泛深入的民主協商，就推動兩岸關係和平發展達成制度性安排。」

對於如何推薦「代表性人士」進行廣泛協商，黃志賢稱，在堅持「九二共識」、反對台獨的共同基礎上，都可以推舉代表性的人，推進民主協商。他同時強調，如果不認同是一家人、不認同兩岸是同胞，搞「兩個中國」、「一中一台」、「台灣獨立」的人，那就沒有參與民主協商的資格。

全國人大台灣代表團9日舉行會議，開放境外媒體採訪。（RTHK）

而在談到台灣打「美日牌」時，黃志賢表示，台灣問題是中國的內政，事關中國核心的利益和中國人民的民族感情，不允許任何外部勢力干涉。台灣一些頑固堅持「台獨」立場和以大陸為敵的勢力，是為了實現他們心中所謂的「台灣控制」。牠又稱稱，民進黨當局頻頻打美國牌和日本牌，這樣做只會破壞台海的和平穩定，損害台灣同胞的利益。

針對台行政院長蘇貞昌的「掃帚戰鬥論」，黃志賢批評，民進黨政治人物發言人的挑釁言論，惡化兩岸關係，目的只為了刷存在感，為選舉賺取私利。黃志賢又指，台當局將台海和平、台灣同胞福祉推到危險邊緣的表態，如此不負責任的危險言論，不是癡人說夢就是暗藏危險，證明民進黨當局是兩岸衝突製造者，台海和平破壞者。

（綜合報道）