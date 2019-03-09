【2019兩會】國資委主任否認國企有特殊補助　回應「國進民退」論

在此前數輪中美貿易談判中，中國國企一直是兩國交鋒的焦點。美方抨擊中國國企有補貼等不公平優勢，要求必須進行結構性改革。 在全兩會進行期間，國務院國資委周六（9日）舉行記者會，國資委主任肖亞慶在回應相關問題時表示，中國沒有制度性的特殊安排給國有企業額外補助，各部門也在清理規範各種補貼。他同時也指出，「國進民退」或者「國退民進」的觀點，在邏輯上和實踐上來講都不正確。

國務院國資委9日就「國有企業改革發展」回答記者問題。（視覺中國）

中國無專門針對國企補貼的規定

對於記者提出中國是否給國企不公平優勢的問題，肖亞慶表示，國有企業和其他企業一樣，都是市場競爭的主體。從國有企業和中央企業來看，中國沒有制度性的特殊安排給國有企業額外補助，是按照市場規則、市場化的改革方向，來進一步推進的。

至於國際社會普遍擔心中國對國有企業有隱性的優惠政策，肖亞慶表示，針對國企享有補貼等特殊待遇的說法，國資委特別對中央企業進行過梳理。他確認中國的法律法規沒有專門針對中國國有企業補貼的規定，中央企業也沒有基於所有制的補貼。「就是沒有只給中央企業、國有企業，不給別的企業。」

肖亞慶強調，國有企業是獨立的市場主體，自主經營、自負盈虧、自擔風險、自我約束、自我發展，這是國資委始終的方針。因此，國有企業與其他所有制企業同樣參與市場競爭，同樣受到法律保護。為了澄清各界疑慮，肖亞慶還表示，中央會同各個部門正在清理規範各種補貼。

國資委主任肖亞慶9日回應了「國進民退」和「國退民進」等相關問題。（視覺中國）

「國進民退」和「國退民進」都不正確

在被問及如何看待「國進民退」時，肖亞慶表示，「國進民退」或者「國退民進」的觀點，在邏輯上和實踐上來講都不正確。

他表示，在發展當中，在國有企業之間有競爭，而且很激烈、很殘酷。民營企業之間也有競爭，也很激烈、很殘酷。國內企業、國外企業之間也有競爭，所以競爭是市場的普遍法則。正是在這種競爭中，中國的企業不斷發展壯大，企業的水準不斷地提升，也給中國的市場提供了更好的、更方便的、價格更低的各種產品和服務。所以競爭是永遠的。在一定時期內，在某個領域，就每個企業來講可能有好有壞，可能會有差別的，這也是正常的。

另外，肖亞慶也強調鼓勵民營企業參與國企改革。他說，中央企業要和包括民營企業在內的各類所有制企業加強合作，加強戰略協同。「混合所有制」就是一種合作方式，但是不僅限於此，還有產業鏈上下游的合作，還有「走出去」在「一帶一路」項目上的合作，這些都可以成為中央企業和其他企業合作的領域、合作的方面。

（綜合報道）