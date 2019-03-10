【2019兩會】易綱：貨幣政策不提「中性」更簡潔　穩健內涵沒有變

內地今年的《政府工作報告》中提到要穩健的貨幣政策，但與往年相比沒有提及「保持中性」，有分析認為這顯示今年的貨幣政策將會偏向寬鬆。 中國人民銀行行長易綱回應有關質疑時表示，沒有提「中性」更簡潔，但實際上穩健貨幣政策的內涵還沒有變。

易綱表示，貨幣政策的穩健內涵沒有變。（視覺中國）

易綱表示，穩健的貨幣政策是一個非常內容豐富的政策取向。現在強調穩健的貨幣政策，和以前比較沒有提中性是「更簡潔」，但實際上穩健貨幣政策的內涵還沒有變。

他指出，穩健的貨幣政策體現在貨幣政策要體現一個逆周期的調節，同時貨幣政策在總量上要「鬆緊適度」。今年的「鬆緊適度」就是要把廣義貨幣M2和社會融資規模的增速，大體上和名義GDP的增速保持一致，這就是一個「鬆緊適度」的概念。 同時，要求貨幣政策在結構上要更加的優化，也就是進一步加強對小微企業和民營企業的支持。

易綱強調，穩健的貨幣政策還要兼顧內外平衡，因為中國的經濟已經深度的融入世界經濟，所以考慮貨幣政策的時候，當然要以國內的經濟形勢為主來考慮，但是同時要兼顧國際和中國在全球經濟關係中的地位和外向型經濟的方面。

易綱又道，在考慮貨幣政策時，要把貨幣信貸的數據拉長一些看，在一個時點上，不能看一個數，要看許多數的加權平均。要看一個時間序列上，你也不要看一個時點，而是要看一個時間序列的移動平均，所以這樣就可以比較全面的判斷穩健的貨幣政策的內涵。