【2019兩會】習近平參加福建代表團審議：探索兩岸融合發展新路

中共中央總書記、國家主席習近平周日（10日）下午參加十三屆全國人大二次會議福建代表團審議。 習近平在會上提及對台工作想法，指出要探索海峽兩岸融合發展新路，兩岸要應通盡通，努力把福建建成台胞台企登陸的第一家園，要研究還可以推出哪些惠台利民的政策措施，只要能做到的都要盡力去做。

習近平在會上指出，要研究還可以推出哪些惠台利民的政策措施，只要能做到的都要盡力去做。（資料圖片）

習近平表示，要探索海峽兩岸融合發展新路，對台工作既要着眼大局大勢，又要落實落細；兩岸要應通盡通，提升經貿合作暢通，基礎設施連通，能源資源互通，行業標準共通。要加大兩岸文化交流力度，增進台灣同胞對民族和國家的認識和感情，在對台工作中貫徹以人民為中心的發展思想，對台胞一視同仁，如同服務大陸百姓一樣造福廣大台胞。

他又提及，大陸自去年以來推出31條惠台措施，福建則施行相應的66條實施意見，取得顯著成效，廣大台胞都是受益者。他強調，要把這些措施落實到位，同時要聽取台胞的呼聲，研究還可以推出哪些惠台利民的政策措施，只要能做到的，都要盡力去做。

有代表向習近平講述福建民營企業傳承「晉江經驗」，推動創新發展的情況，表示「晉江經驗」特色是堅守實業。習近平對此表示，做企業和事業不僅是賺錢，做實體經濟要心無旁騖做主業，這是企業的本分。

（央視新聞）