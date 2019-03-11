【中導條約】德國外長：中國應該參與軍備控制談判

此前，德國國防部長馮德萊恩在接受德國媒體採訪時表示，中國中程導彈威脅俄羅斯，因此必須將北京納入《中導條約》。 德國外長馬斯近日在接受媒體採訪時就相關問題發聲，表示中國應參與軍備控制談判。

德國外長馬斯表示中國應參與軍備控制談判。（資料圖片）

關於《中導條約》，馬斯表示，「這是美國和俄羅斯不願意單方面以《中導條約》約束自己手腳的原因之一，中國行動自由，還有其他國家也在武裝自己……中國應該在談判桌上享有一席之地。我們必須施加壓力。」

美國及俄羅斯本年2月先後宣布暫停履行《中導條約》，並啟動退出條約程序。俄羅斯克里姆林宮3月4日表示，總統普京當日簽署法令，即時停止履行《中導條約》，直至美國不再違反條約，或條約到期為止。

中國外交部：反對條約多邊化

就俄羅斯停止履行條約，中國外交部3月5日回應稱，中方確實擔心條約一旦廢除將給全世界的和平與安全帶來消極影響，中方堅決反對美方退約的行為，中方也敦促美俄雙方能夠通過建設性對話妥善解決分歧，盡快恢復遵約。

早前美俄雙方均表示中國應加入《中導條約》，中國外交部則表示反對條約多邊化，又指中國奉行防禦性國防政策，在軍事力量發展方面一貫採取極為克制的態度，無意也不會對其他任何國家構成威脅。

（綜合報道）