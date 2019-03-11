美官員訪港台發表涉華宗教言論　外交部：停止干涉中國內政

美國國務院國際宗教自由無任所大使布朗巴克（Sam Brownback）3月6日至13日訪問香港和台灣。期間對中國宗教政策和中國宗教信仰自由狀況發表談話。 對此中國外交部發言人陸慷在今天（11日）的例行記者會中表示，對美方有關人士發表的錯誤言論，中方表示強烈不滿和堅決反對。已經向美方提出了嚴正交涉。

美國國際宗教自由大使Sam Brownback（布朗巴克）訪港，8日在香港外國記者會早餐會談及內地的宗教自由。（香港外國記者會圖片）

外交部發言人陸慷主持例行記者會，有記者就美國無任所大使布朗巴克到訪中國香港、台灣地區並發表涉華言論提問。

對此，陸慷回應稱，這個問題有兩個層面。首先必須再次強調，中方堅決反對美國官方人士與台灣發展任何官方往來。這一立場是堅定不移的。第二，關於記者提到的美方有關人士發表的錯誤言論，他指出，中方對此強烈不滿和堅決反對。已經向美方提出了嚴正交涉。中國政府依法保證公民的宗教信仰自由，中國各族人民依法享有充分的宗教信仰自由。中方一向堅決反對美國編造或利用所謂的宗教問題干涉他國內政，中方敦促美方正視和尊重基本事實，摒棄偏見，謹言慎行，客觀看待中國的宗教政策和宗教信仰自由情況，停止利用所謂的宗教問題干涉中國內政。

此外陸慷再次強調，新疆事務純屬中國內政。中國新疆維吾爾自治區設立職業技能教育培訓中心，是中方依法採取的預防性反恐和去極端化措施，根本不是美方渲染的所謂「再教育營」，事實證明，新疆採取了反恐維穩措施受到了新疆各族人民的廣泛支持。中方敦促美方充分認清涉疆問題的高度敏感性，摒棄在反恐怖、反分裂問題上的雙重標準，停止利用所謂的新疆問題干涉中國內政，多做一些有利於中美合作與互信的事情，而不是相反。