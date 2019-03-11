美官員訪港台發表涉華宗教言論　外交部：停止干涉中國內政

美國國務院國際宗教自由無任所大使布朗巴克（Sam Brownback）3月6日至13日訪問香港和台灣。期間對中國宗教政策和中國宗教信仰自由狀況發表談話。
對此中國外交部發言人陸慷在今天（11日）的例行記者會中表示，對美方有關人士發表的錯誤言論，中方表示強烈不滿和堅決反對。已經向美方提出了嚴正交涉。
美國國際宗教自由大使Sam Brownback（布朗巴克）訪港，8日在香港外國記者會早餐會談及內地的宗教自由。（香港外國記者會圖片）
外交部發言人陸慷主持例行記者會，有記者就美國無任所大使布朗巴克到訪中國香港、台灣地區並發表涉華言論提問。
對此，陸慷回應稱，這個問題有兩個層面。首先必須再次強調，中方堅決反對美國官方人士與台灣發展任何官方往來。這一立場是堅定不移的。第二，關於記者提到的美方有關人士發表的錯誤言論，他指出，中方對此強烈不滿和堅決反對。已經向美方提出了嚴正交涉。中國政府依法保證公民的宗教信仰自由，中國各族人民依法享有充分的宗教信仰自由。中方一向堅決反對美國編造或利用所謂的宗教問題干涉他國內政，中方敦促美方正視和尊重基本事實，摒棄偏見，謹言慎行，客觀看待中國的宗教政策和宗教信仰自由情況，停止利用所謂的宗教問題干涉中國內政。
此外陸慷再次強調，新疆事務純屬中國內政。中國新疆維吾爾自治區設立職業技能教育培訓中心，是中方依法採取的預防性反恐和去極端化措施，根本不是美方渲染的所謂「再教育營」，事實證明，新疆採取了反恐維穩措施受到了新疆各族人民的廣泛支持。中方敦促美方充分認清涉疆問題的高度敏感性，摒棄在反恐怖、反分裂問題上的雙重標準，停止利用所謂的新疆問題干涉中國內政，多做一些有利於中美合作與互信的事情，而不是相反。
台灣總統蔡英文（前中）11日上午在台北出席「印太區域保衛宗教自由公民社會對話開幕典禮」，與美國國務院國際宗教自由無任所大使布朗巴克（Sam Brownback）（ 前左）寒暄致意。右為民主基金會董事長、立法院長蘇嘉全，後左2為美國在台協會（AIT）處長酈英傑。
據悉，布朗巴克8日在香港外國記者會發表演講，談及中國新疆再教育營時，指中國當局不信任自己的人民，再教育營並非解決恐怖主義，而是在製造問題，斥責中國正違背歷史的發展，但拒絕透露特朗普政府會否就此事制定任何政策或制裁。他呼籲中國停止進行宗教迫害，並要求造訪新疆「再教育營」，其言論遭到中國外交部駐港特派員公署發出聲明反擊，指責是惡意攻擊、誹謗中國宗教政策。
布朗巴克11日在台北舉行的「印太地區保衛宗教自由公民社會對話」公開演說中表示，不解中國為何視宗教自由為威脅，其認為台灣可以作為範例向中國證明，一個享有宗教自由的社會並不會對政府產生威脅。他指出美國已將中國列入宗教自由特別關注國，因為中國在宗教自由方面有重大侵害。他還說，西藏精神領袖達賴喇嘛是世界上很重要的領袖，流亡海外已60年，美國將持續支持達賴喇嘛的領導，呼籲中國與其進行對話。台灣總統蔡英文也出席了此次活動並與布朗巴克交談互動。
布朗巴克原是共和黨籍的肯薩斯州州長，2018年1月出任美國國務院國際宗教自由無任所大使，關注全球不同地區的宗教自由。