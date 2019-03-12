【2019兩會．觀察】中共高層不斷強調「政治安全」　有何意涵？

今日（12日），在北京召開的第十三屆全國人大第二次會議上，最高人民法院院長周強在工作報告中說，全國各級法院今年將嚴懲危害國家安全犯罪，堅決捍衞以政權安全、制度安全為核心的國家政治安全。 最高人民檢察院檢察長張軍在會上也提到，始終把維護政治安全作為頭等大事，堅決打擊各種滲透顛覆破壞活動、暴力恐怖活動、民族分裂活動、宗教極端活動。 近期中共官員不斷強調「政治安全」，有何意涵？

最高人民法院周強在兩會上強調「國家政治安全」。（視覺中國）

「政治安全」一詞是中共政壇近期以來不斷強調的一個政治詞彙。此前的1月21日，國家主席習近平在年度「省部級主要領導幹部專題研討班」上提出七大風險，其中首要保證的就是政治風險。

廣東省公安廳廳長李春生在會上表示，廣東要「堅決守好國家政治安全的南大門」，並稱2019年是「政治大年」，將重點防範政治風險，打擊危害政治安全的非法活動。

李春生又指，「國內的敵對勢力，早把今年作為實施妄圖推翻我們制度，作為一個重要的年份、重要的節點，每一個年份節點他們都制定一些行動綱領和計劃」。

稍早前1月17日的全國公安廳局長會議上，公安部部長趙克志也指出，「要以防範抵禦『顏色革命』為重點，堅決打好政治安全保衞仗」，「牢牢繃緊政治安全這根弦，始終堅持把防範政治風險置於首位」。

《多維新聞》分析認為，習近平等中共高層近來頻繁提及「政治安全」，不會是無的放矢，而是中國國內外經濟社會情勢變化在政治領域的折射。在當前情勢下，中國面臨內部經濟轉型和外部中美貿易戰的壓力，經濟增長也出現放緩跡象，失業、金融等領域的風險促使北京要繃緊政治安全之弦，確保局勢在可控範圍內，不使經濟民生領域的風險蔓延到政治領域，保證中國「紅色江山不變色」。