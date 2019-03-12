【2019兩會】基督教三自愛國會主席：消除洋教烙印　提防境外滲透

昨日（11日）的全國政協大會上，中國基督教三自愛國運動委員會主席徐曉鴻發言強調，中國教會姓「中」不姓「西」，西方反華勢力妄圖繼續通過基督教影響中國社會穩定、甚至顛覆政權的行為，注定不會得逞。

中國基督教三自愛國運動委員會主席徐曉鴻強調，要消除中國基督教洋教烙印。（視覺中國）

國家主席習近平在近年針對宗教的講話中，強調「宗教中國化」。身兼全國政協委員的徐曉鴻昨日發言的主題就是「基督教中國化」。

徐曉鴻指，「必須認識到，我國教會姓『中』不姓『西』」，對此問題需要「不斷消除我國基督教『洋教烙印』」，「在神學上建立真正的『自我』」，「不斷弘揚和踐行社會主義核心價值觀」。

徐曉鴻說，國內基督教存在許多問題，例如境外滲透、私設聚會點、缺乏愛國愛教的教牧人才、部分教牧人員和信徒法律意識淡薄等，如不加以重視，可能產生嚴重政治後果。

徐曉鴻又指，要提防部分打著基督教旗號、參與顛覆國家安全的「害群之馬」。（視覺中國）

徐曉鴻又指，針對部分打著基督教旗號、參與顛覆國家安全的「害群之馬」，必須要堅決擁護國家、將他們繩之以法。據《星島日報》報道，徐曉鴻在回答「害群之馬」是否是去年遭到取締的成都秋雨教會時，指秋雨教會包括在內，全國範圍內「當然還有其他」。

去年十二月，成都秋雨聖約教會成員被大規模抓捕，曾鼓吹憲政的牧師王怡及其妻子被控煽動顛覆國家政權等罪名，下落不明。秋雨教會是內地出名的地下教會之一，而中國要求基督教會須經過官方註冊。據數據統計，目前中國6000萬新教徒中，有一半以上是在未經註冊的教堂做禮拜。