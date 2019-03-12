【埃塞空難】環時促波音視兩宗墜機為恥　主動要求停飛737 MAX 8

埃塞俄比亞航空公司周日（10日）一班載有157人的客機墜毀，為波音737 MAX 8 型號飛機5個月內發生的第二宗空難，其安全問題引起關注。中國民航局和新加坡民航局，以及開曼航空、印尼獅航和墨西哥國際航空（Aeromexico）等航空公司，事後各自宣布停飛所有737 MAX 8飛機。 中方官媒《環球時報》發表評論，強調「人命關天」，再大的經濟利益也需放在確保生命安全之下，波音應當將這兩宗墜機看成該公司產品安全記錄的恥辱，主動要求停飛737 MAX 8型號飛機。

波音737 MAX 8 型號飛機5個月內發生兩宗空難。（資料圖片）

社評以〈波音應主動要求停飛737 MAX 8〉為題，稱停飛是很昂貴的損失，但是人命關天，再大的經濟利益關切也需放在確保生命安全之下。但美國竟有匿名官員表態道，該波音737 MAX 8機型在美國擁有一流的安全記錄，故他們暫時沒有跟進的計劃。

文章反問道：「難道不應該引起對這款飛機本身可能存在問題的警惕嗎？對這款機型發生新墜機事故的潛在風險採取預防性措施難道不是負責任的政府應有的監管行動嗎？」質疑美國政府的做法是出於保護波音公司聲譽和該公司利潤，但明顯是將大量波音737 MAX 8機型的乘客置於風險中，是不道德的。

籲波音「不要受美國政府態度影響」

《環時》呼籲，波音不要受美國政府態度的影響，應當對處理737 MAX 8兩宗事故採取更主動、積極的態度，主動要求這款機型全球停飛，並且承擔停飛的經濟損失，待查明事故原因、完全排除風險後再恢復該機型的飛行。「波音應當在此時表現出這樣的責任感，不辜負全球用戶對它的期待。」

文章又道，人們有理由懷疑波音公司的問題是這些致命事故責任的一部分。作為一家成立逾百年、20世紀全球最偉大的公司之一，兩架737 MAX 8新飛機短時間內的接連出事卻極大拉低波音的安全記錄，波音上下應當將這兩宗墜機看成該公司產品安全記錄的恥辱。

文章結尾強調，希望波音不要陶醉在市場對它的總體信任中，而要把這種信任當成決不辜負市場、尤其是決不辜負生命的鞭策，「但願波音公司重視我們代表中國用戶發出的呼聲。」