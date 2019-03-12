【2019兩會】北京禁飛「低慢小」航空器　防恐襲防洩密

2月26日，北京市公安局發布了《關於加強2019年全國「兩會」期間北京地區「低慢小」航空器管理工作的通告》，規定在3月3日至全國兩會閉幕前，在北京市行政區域內禁飛「低慢小」航空器，禁止單位、組織和個人進行一切體育、娛樂、廣告性飛行活動和施放氣球活動。 分析指禁飛「低慢小」航空器有防恐怖襲擊、防洩密、防災難事故三大功用。

3月3日至全國兩會閉幕前，在北京市行政區域內禁飛「低慢小」航空器及禁止施放氣球等，北京市警方特別提醒禁止燃放孔明燈。（資料圖片）

「低慢小」航空器是指飛行高度在1000米以下、飛行時速小於200公里、雷達反射面積小於2平方米的航空器具。主要包括12類：輕型和超輕型飛機（含輕型和超輕型直升機）、滑翔機、三角翼、動力三角翼、載人氣球（熱氣球）、飛艇、滑翔傘、動力滑翔傘、無人機、航空模型、無人駕駛自由氣球、繫留氣球。

分析指，兩會禁飛「低慢小」，主要是防恐怖襲擊、防洩密、防災難。在預防恐怖襲擊方面，由於「低慢小」不屬於管制器具，銷售、購買無限制，極易被不法分子和恐怖分子利用，作為搭載危險物品的工具。試想恐怖分子在多架無人機上安裝爆炸物或者化學藥品，操縱飛向特定目標，將產生重大損傷和惡劣影響。

國內曾多次發生無人機侵入軍事區域

在預防洩密方面，分析指無人機若攜帶高清相機，可以從目標管控區域外實施偵照；若攜帶定位設備，可以直接飛抵目標實施精準定位；若攜帶特種竊密設備飛抵目標樓頂、窗台、樹叢等無人處降落，還可隱蔽地實現設備投送。國內多次發生無人機侵入軍事區域或保密單位航拍事件，某分區有一次截獲的無人機拍攝照片中，部分核心要害目標赫然在列。

在預防災難事故方面，分析指近年來非法使用「低慢小」航空器影響正常民用、商用航班飛行，導致航班備降、延誤的事件屢屢發生，增加了事故、災難發生的機率。

（微信公眾號「保密觀」）